Buruaga pide a oposición de Laredo aceptar las condiciones de Costas para evitar el derribo de parte del paseo marítimo

Paseo Marítimo de Laredo - AYUNTAMIENTO DE LAREDO

LAREDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), y el alcalde de Laredo, el también popular Miguel González, han apelado este miércoles a todos los grupos municipales a pensar en el "beneficio común y colectivo" y aceptar las condiciones impuestas por la Demarcación de Costas para evitar la demolición de parte del actual paseo marítimo.

Además, Buruaga ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional de ejecutar y financiar íntegramente los 8 millones de la primera fase de renovación del paseo.

El llamamiento realizado por la presidenta autonómica y el alcalde se ha dirigido a aquellos grupos que votaron en contra de aceptar el condicionado de Costas, algo que, según ha advertido el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, conllevaría a tener que demoler unos 20.000 metros cuadrados del actual paseo.

Buruaga ha abogado por aceptar y cumplir con el condicionado de Costas, aunque "parte" no se comparta, aunque sin renunciar a recurrirlo posteriormente.

Estas palabras de Buruaga han llegado después de que el Ministerio haya remitido un oficio al Ayuntamiento, del que el alcalde ha informado la semana pasada, en el que se advierte de que, si no se acepta el condicionado estatal, se ordenará la demolición de 20.000 metros cuadrados situados en dominio público marítimo-terrestre, cuyo proyecto de ejecución costará 4.273.000 euros a los laredanos.

En dicho oficio, se solicitaba que en un plazo de 15 días se le comunicara formalmente el acuerdo adoptado por el Pleno municipal el pasado 6 de marzo de 2026, donde se rechazó el condicionado establecido por el Estado para la concesión de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en el paseo marítimo.

En caso de que el certificado del acuerdo plenario siga siendo desfavorable y no se acepten las condiciones fijadas para conceder dicha ocupación, se iniciarán los trámites para ordenar la demolición de la infraestructura que actualmente está situada en dominio público marítimo-terrestre, concretamente cerca de 20.000 metros cuadrados, la zona que comprende entre el cine de verano y Carlos V.

Cuando dio a conocer el oficio del Ministerio, el alcalde de Laredo advirtió que con la postura mantenida por la oposición suponía decir adiós al nuevo paseo marítimo con una inversión de ocho millones de euros financiada íntegramente por el Gobierno de Cantabria y que el Ayuntamiento tendría que gastar casi 4,3 millones en demoler 20.000 metros del paseo marítimo.

Al respecto, la presidenta ha pedido este miércoles "no tirar por la borda" la inversión prevista para la renovación del paseo marítimo.

Así, ha abogado por "construir y mejorar para seguir creciendo" y ha advertido de que la otra opción --en caso de que no se acepten los condicionantes de Costas-- es la demolición de parte del actual paseo marítimo, con el consiguiente gasto para las arcas municipales de más de 4 millones de euros. A su juicio, destruir en lugar de construir "no tiene ningún sentido".

RENOVACIÓN DEL PASEO MARÍTIMO

Por ello, Buruaga ha apelado a la "capacidad de diálogo" en el seno de la Corporación municipal y ha insistido en que el Gobierno va a seguir "antes, durante y después" apostando por el paseo y cree que, aunque el proyecto se pueda "frenar una temporada", finalmente va a salir adelante si el PP continúa gobernando en Cantabria y en Laredo.

"Si estamos aquí los que estamos hoy y seguimos estando, Laredo va a tener un nuevo paseo más mínimo sí o sí; será solamente en cuestión de tiempo", ha afirmado.

Según la presidenta, la renovación del paseo marítimo estaría "lista para arrancar" si no fuera por quienes "se empeñan en poner palos en las ruedas" y "no solo fueron incapaces de hacerlo mientras tuvieron responsabilidades de Gobierno en Laredo, en el Gobierno de Cantabria y en Madrid" sino que ahora, "no contentos con eso, tratan de "boicotear".

A su juicio, esta actitud no supone "hacer oposición" al alcalde de Laredo o al Gobierno de Cantabria sino "a los laredanos", un comportamiento que "recibirá el castigo ciudadanos que merece porque esas cosas no se pueden pasar por alto".

La presidenta ha asegurado que el alcalde "trabaja para buscar soluciones y tarde o temprano, con el Gobierno de Cantabria que va a seguir aquí, lo vamos a sacar adelante".

Por su parte, el alcalde, tras las palabras de Buruaga, ha subrayado el hecho de que la presidenta haya vuelto a reafirmar este miércoles --ya "por cuarta o quinta vez"-- el compromiso del Gobierno de financiar la renovación del paseo marítimo.

"Para los concejales que dudaban de que la inversión del Gobierno de Cantabria no era firme, hoy aquí ha vuelto a quedar, yo creo que por cuarta o quinta vez ante ustedes", ha reiterado.

Buruaga y González han realizado estas declaraciones sobre el paseo marítimo durante la inauguración de la renovación llevada a cabo en la bolera El Corro de Laredo, en la que el Ejecutivo ha invertido casi 600.000 euros que han permitido, entre otras cuestiones, cubrir la bolera para que pueda usarse durante todo el año, sin importar la climatología, y construir un edificio auxiliar en ella con baños, vestuarios y otras dotaciones.