Buruaga propone un plan para convertir Cantabria en destino del teletrabajo del norte de España

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular y candidata a presidir Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha dado a conocer hoy una propuesta de su partido para convertir esta comunidad autónoma en destino del teletrabajo del norte de España.

Se trata de un programa que pretende aprovechar todas las ventajas que ofrece Cantabria y "revertir" la fuga de empresas y de talento de los últimos años y contempla atraer a empleados que estén fuera y también dar oportunidades a los cántabros que puedan trabajar para compañías cuya sede esté en otra comunidad o país.

Para desarrollar este plan, según ha explicado Burugua, se abrirán espacios de trabajo financiados por el Gobierno y se aprobarán beneficios fiscales. Entre ellos, se bonificará con cien euros al mes durante un año para la instalación y los costes de conectividad y se ofrecerán ayudas para los viajes de trabajo y precios especiales para el transporte a los grandes nodos de comunicación.

Además, se creará una web y una oficina de contacto único con las administraciones y se constituirá la figura del asesor que atienda a estas personas y les ayude a instalarse.

Los trabajadores que apuesten por asentarse en Cantabria con este modelo, podrán beneficiarse también de un carné para obtener ventajas en una red de comercios, administraciones, establecimientos de hostelería y de ocio.

"Queremos que vengan empresas, pero también queremos que trabajadores de empresas de fuera se instalen aquí", ha explicado la dirigente popular en un acto informativo en Santander

Y ha defendido que, gracias al desarrollo de los medios tecnológicos y de las nuevas formas de productividad, "se han borrado" los límites de la geografía, lo que no solo supone un reto, sino también una oportunidad para atraer a los nómadas digitales, un tipo de trabajador que utiliza la tecnología para trabajar.

En este sentido, ha señalado que estos trabajadores ocupan puestos "altamente cualificados y se relacionan con gentes de todo el mundo". En su mayoría, se trata de jóvenes emprendedores, creadores de tejido empresarial y de ecosistemas de talento. "Buscan experiencias genuinas en la vida y eligen sus destinos para establecerse en función de la calidad de vida del lugar", ha detallado.

Buruagua ha explicado que frente al "desafío" de la fuga de empresas y talento al que se enfrenta Cantabria, el plan del PP permitirá promocionar el teletrabajo y convertir la comunidad en el destino del norte de España para esta modalidad.

"Una oportunidad que Cantabria, como una de las regiones del mundo con mejores condiciones para la vida debe aprovechar como oportunidad de futuro", ha dicho.

"No me conformo con que esta tierra sea solamente el museo de un pasado esplendoroso. Este no es un mundo que se acaba; Cantabria es y será un paraíso y hay mucha gente en el mundo que tiene ganas de vivir aquí y nosotros tenemos mucha vida que ofrecer", ha manifestado la presidenta del PP, que ha remarcado que si los cántabros votan a su partido el próximo domingo "Cantabria va a cambiar, va a mirar al futuro con ilusión y va a tener las oportunidades que merece".