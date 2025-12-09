Buruaga reitera estar "abierta al diálogo" del presupuesto, cuya negociación sigue "sin novedad"

La presidenta en el inicio de las obras - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha señalado que "no ha habido ninguna novedad" respecto a la negociación de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2026, y ha afirmado que sigue "abierta" a "la escucha y al diálogo".

Así lo ha asegurado este martes a preguntas de los medios de comunicación, en las que ha insistido en que mantiene esta posición para disponer de unas nuevas cuentas para el próximo año si alguno de los partidos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- tiene ahora "una voluntad de acuerdo" que antes no tenía, o bien "estuviera en condición de presentar alguna propuesta" que no había realizado.

Todo ello después de que los tres grupos votaran a favor de las enmiendas a la totalidad que presentaron al proyecto de ley de presupuestos en el Pleno del Parlamento del pasado 24 de noviembre, proyecto que fue así devuelto al Gobierno.

Buruaga ha afirmado que su Ejecutivo está trabajando en el escenario de la prórroga presupuestaria, ya que su "prioridad" es que Cantabria "no se pare" y más en un contexto de "menos recursos, más dificultad y que va a exigir más esfuerzo", ha avisado.

"Mi objetivo es seguir trabajando con la misma intensidad y la misma celeridad porque Cantabria sigue funcionando y siga funcionando como estamos haciendo con absoluta normalidad el 1 de enero", ha aseverado.

En cuanto al aviso que hizo en el último Pleno -celebrado la semana pasada- sobre un posible adelanto electoral si la oposición pretende un "bloqueo absoluto", la presidenta ha puntualizado este martes que "es pronto para eso", aunque cree que "es bueno irse planteando" esa opción, con el fin de "anticipar" posibles escenarios de futuro.

Buruaga ha hecho estas declaraciones este martes en Miengo, durante su visita al inicio de las obras de mejora de la carretera CA-322 de Mogro a Mar.