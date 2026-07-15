Buruaga valora el compromiso de EDP con el desarrollo económico, industrial y energético de Cantabria

María José Sáenz de Buruaga, recibe al CEO de EDP España, Duarte Bello - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha valorado el compromiso de EDP con el desarrollo económico, industrial y energético de la comunidad autónoma, donde esta empresa mantiene una presencia consolidada en distribución eléctrica y en la que continuará impulsando en el futuro nuevas inversiones para seguir contribuyendo a su crecimiento y competitividad.

Así se lo han confirmado este miércoles a la jefa del Ejecutivo cántabro el CEO de EDP España, Duarte Bello, y el responsable de Redes en el país, Francisco Rodríguez, a quienes ha recibido en la sede del Gobierno regional para abordar la estrategia de desarrollo que la compañía está desplegando en Cantabria, y el plan de inversiones en la red de distribución eléctrica previsto para el periodo 2027-2029 a través de Viesgo, su compañía distribuidora, que asciende a más de 172 millones de euros.

En nota de prensa, el Gobierno ha indicado que uno de los asuntos tratados en la reunión ha sido el parque eólico Somaloma-Las Quemadas, que promueve EDP en los municipios de Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río.

Se trata de un proyecto de 43 megavatios de potencia instalada que contempla una inversión de 35 millones de euros y que en estos momentos se encuentra en una fase de tramitación "muy avanzada", una vez que ya cuenta con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable y con la Declaración de Interés Público (DUP).

Buruaga, que ha estado acompañada por el consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha reiterado la apuesta del Gobierno cántabro con el desarrollo eólico y ha agradecido la confianza de EDP para llevar a cabo una instalación que permitirá a la compañía completar su presencia en toda la cadena de valor de la energía en la región --generación, distribución y comercialización-- y convertirse en el único operador eléctrico integral.

Además, la presidenta cuenta también con EDP para dotar de suministro eléctrico "estable, fiable y de calidad" al centro logístico de La Pasiega, que está llamado a convertirse en "el motor industrial de Cantabria" y cuyas obras estarán concluidas en 2030.

SEGUIR INVIRTIENDO

Por su parte, los responsables de la compañía eléctrica han trasladado a la presidenta la importancia estratégica de Cantabria y han subrayado su voluntad de seguir invirtiendo en la comunidad autónoma para impulsar proyectos que favorezcan el desarrollo económico de la región, la competitividad del tejido empresarial y el avance de la transición energética.

En concreto, han destacado el esfuerzo inversor que está realizando de forma continuada en la red de distribución eléctrica cántabra, impulsando actuaciones de modernización y digitalización de sus infraestructuras para mejorar la calidad del suministro y dotar a la red de mayor flexibilidad para dar respuesta a las necesidades derivadas de la electrificación de la economía.

Asimismo, Duarte Bello y Francisco Rodríguez han puesto en valor la actividad comercial de EDP en Cantabria, donde continúa alcanzando acuerdos con clientes empresariales para acercarles las soluciones energéticas "más innovadoras, eficientes y sostenibles".

Finalmente, ambos han garantizado a Buruaga la continuidad del compromiso social y cultural de la firma con Cantabria, que se materializa en colaboraciones con el Centro Botín o el Festival Internacional de Santander (FIS) y en iniciativas de apoyo al emprendimiento como Entama.

Y es que el encuentro con la jefa del Ejecutivo autonómico coincide, además, con la celebración esta semana de una nueva edición del curso de verano que EDP organiza en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), titulado 'La energía en un mundo incierto. Redes e industria antes los retos globales'.

La cita reúne en el Palacio de La Magdalena de Santander a representantes institucionales, expertos, reguladores y líderes empresariales para debatir sobre los principales desafíos energéticos y económicos del momento.

EDP

EDP es un grupo energético global líder en creación de valor, innovación y sostenibilidad, y también en energía renovable.

Tiene su principal volumen de negocio en la Península Ibérica, donde es un referente en energía, con más de 14 GW de capacidad instalada; en generación distribuida, con 288.000 kilómetros de redes eléctricas, 60TWh de energía distribuida y 30 TWh de energía comercializada, y también en movilidad eléctrica.

En España la compañía emplea a más de 2.000 personas y está presente tanto en la generación --más de 4.000 MW de potencia instalada-- como en la distribución eléctrica --más de 53.000 kilómetros de redes y 1,4 millones de puntos de suministro-- y en la comercialización de luz, gas y servicios, con una cartera que supera los 10 TWh y los 200 MWp en instalaciones de autoconsumo para empresas.

Además, esta empresa cuenta con más de 1.000 puntos de recarga para vehículos eléctricos.