Buruaga ve de una "gravedad extrema" la imputación de Zapatero y pide "que se convoquen de una vez elecciones"

Archivo - La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.- Archivo - GOBIERNO - Archivo

LAREDO 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ve de una "gravedad extrema" la investigación del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra', cuya "noticia insólita ha sacudido este país", y ha pedido "que nos devuelvan la voz en las urnas" y "se convoque de una vez elecciones".

"Es la primera vez en la historia de nuestra democracia que un expresidente del Gobierno es imputado por presunta corrupción", ha lamentado la presidenta cántabra este miércoles a preguntas de la prensa.

Según ha subrayado, el listado de presuntos delitos atribuidos al expresidente es "inabarcable": integración en organización criminal, tráfico de influencias, cobro de comisiones y blanqueo de capitales. Mientras que los hechos son, a juicio de la líder regional, "apabullantes" y los indicios del auto judicial, "demoledores".

"Aquí hay una cadena, una catarata de casualidades imposibles por las que el expresidente Rodríguez Zapatero tiene un gravísimo problema penal: eso es lo que se deduce de los hechos", ha aseverado Buruaga.

En su opinión, "lo más grave" es que "nada de esto se hubiera podido hacer sin tener a su servicio el aparato del Gobierno, sin la convivencia del presidente del Gobierno y del Consejo de Ministros".

"Es innegable, todo el mundo lo sabe, que Zapatero forma parte del núcleo duro del sanchismo, es un gurú internacional y es uno de los más estrechos colaboradores, por no decir el más estrecho colaborador en este momento, de Pedro Sánchez", ha dicho.

Además, la presidenta autonómica ha manifestado que Pedro Sánchez "es un presidente que sabemos que tiene un manual de resistencia, pero ahora ya sabemos también que tiene un manual de delincuencia" porque "se está cerrando el círculo", ha dicho, en referencia a los asuntos penales de "sus dos secretarios de organización, su familia, su entorno personal y ahora Zapatero".

"Creo que esto es insostenible, que es insoportable y no da más del sí", ha valorado Buruaga, para quien "no podemos seguir reaccionando a esto como venimos reaccionando a todo lo que viene ocurriendo en nuestro país, como si fuera absolutamente normal", ha censurado.

La presidenta cántabra ha sostenido que "aquí no cabe el silencio, no cabe echar tierra encima y no cabe alentar la teoría de la conspiración". "No se puede atacar la independencia de los jueces, que son independientes en nuestro país, para defender el buen nombre del Zapatero", ha dicho.

Ha señalado que "para defender el buen nombre del Zapatero hay que dar la cara", "no pasar" que Sánchez "se ponga al lado" del expresidente y dar "explicaciones" a los españoles.

Así, Buruaga ha pedido "que nos devuelvan la voz en las urnas" porque "no cabe otra". "Sánchez ya no tiene otra salida digna" y "esto no tiene sentido", ha enfatizado.

Finalmente, la presidenta regional ha apuntado que, "contra lo que piensan algunos", la democracia y la independencia judicial "funciona" en el país.

Buruga se ha pronunciado así a preguntas durante la inauguración de la bolera El Corro, en Laredo.