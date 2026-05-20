Casares confía en la Justicia y cree que es tiempo de que Zapatero "se pueda defender"

Archivo - Casares.- Archivo - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), confía "plenamente" en el procedimiento judicial en el que está envuelto el expresidente socialista del Ejecutivo nacional, José Luis Rodríguez Zapatero, y cree que es "es tiempo de que se pueda defender".

En declaraciones a la prensa, el delegado cántabro ha trasladado este miércoles su "respeto, apoyo y confianza" en Zapatero, investigado en el 'caso Plus Ultra' por presuntos delitos de blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Así, ha reiterado que confía en la "honorabilidad" del expresidente socialista porque "lo ha demostrado toda su vida" y, además, su Gobierno se caracterizó por ser "transparente, riguroso, honesto y con una clara vocación de servicio público", ha destacado.

"Lo ha demostrado en el ejercicio de sus funciones y ahora es tiempo también de la Justicia", ha señalado Casares, que ha hecho referencia a la presunción de inocencia en un estado de derecho.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ulta en forma de rescate durante la pandemia, ha llamado a declarar como investigado a Zapatero el próximo 2 de junio y ha ordenado el registro de la oficina del expresidente y de otras tres mercantiles.