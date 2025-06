Buruaga ve la propuesta de triplicar la inversión en vivienda un "anuncio publicitario" de Sánchez

Cree que la Conferencia de Presidentes será una "réplica exacta" de la anterior ya que ve "muy difícil" que surjan acuerdos

SANTILLANA DEL MAR, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha tildado el planteamiento del Gobierno central de triplicar la financiación para vivienda pública si las comunidades asumen el 40% de la inversión como uno los "anuncios publicitarios" que hace Pedro Sánchez antes de las Conferencias de Presidentes, y luego "si te he visto no me acuerdo".

Así lo ha dicho a preguntas de la prensa este mediodía tras participar en la reunión del Patronato de Altamira, en Santillana del Mar, donde además ha lamentado que en el momento de su intervención aún no había recibido la propuesta.

"Ni conozco la propuesta ni sé cuál es el contenido". "Está en el orden del día la Conferencia de Presidentes y nos tenemos que enterar por los medios de comunicación el día antes [...], pues mal empezamos", ha lamentado la jefa del Ejecutivo cántabro.

A su juicio, "estos anuncios antes de una Conferencia de Presidentes no son nuevos", sino que "se hacen a la entrada y a la salida, pero siempre cuando termina la Conferencia de Presidentes si te he visto no me acuerdo, y se traducen en promesas y compromisos incumplidos". "Pueden recopilar ustedes los de las últimas Conferencias de Presidentes, los anuncios publicitarios que traía el presidente del Gobierno, a ver si alguno se ha cumplido", ha dicho.

Por ello, esperará a que la propuesta se materialice para analizar si es susceptible de llegar a un acuerdo porque, como ha subrayado, Cantabria y los gobiernos autonómicos "no estamos pidiendo otra cosa que no arrollen nuestras competencias, que no cortocircuiten nuestras medidas, que abramos un clima de diálogo, de acuerdo, de cooperación entre administraciones" para "no biocotear" las políticas de las autonomías que "funcionan".

"Ojalá haya una propuesta en la que podamos entendernos", que no pase "por el chantaje, ni por las amenazas, ni por el recorte de fondos, que es lo único que estamos viviendo en este momento en políticas de vivienda", ha denunciado, al tiempo que ha criticado a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, por anunciar el reparto de "35 millones de euros entre las comunidades que apliquen las políticas de vivienda que a ella le gustan", o por querer reformar la ley "para subir los impuestos" a quienes tienen viviendas vacías, cuando Cantabria "lo que trata es de estimular con bajada de impuestos que se saquen al mercado".

Frente a ello, Buruaga ha defendido poder "avanzar juntos y de la mano para solucionar el principal problema que tienen los ciudadanos". En este punto se ha referido a la lucha contra la 'okupación', en torno a la que ha recalcado que un gobierno autonómico "tiene las manos muy atadas" pero el central "tiene toda la capacidad, todas las competencias y leyes a su alcance".

Por ello ha cuestionado "qué ha hecho el Gobierno" en este sentido, salvo "paralizar" en el Congreso la proposición de ley que "salió del Senado con mayoría". "No solo no está haciendo nada, es que está impidiendo que los demás lo hagamos, está siendo un freno, un problema".

"MUY DIFÍCIL" LLEGAR A ACUERDOS EL VIERNES

Así, la presidenta cántabra ha insistido en que las comunidades y el Estado tenían que haber "intercambiado propuestas" durante los últimos días acerca del tema de la vivienda y de todos los que se abordarán en la Conferencia de Presidentes del viernes en Barcelona para poder llegar a acuerdos, algo que ve "muy difícil" en el contexto actual en el que, ha dicho, "no hay ninguna voluntad" y no ha habido "ningún trabajo previo por parte del Gobierno de la nación.

Buruaga vaticina que el encuentro será "una réplica exacta" de la anterior Conferencia de Presidentes celebrada el pasado mes de diciembre en Santander y habrá "una sucesión de monólogos uno tras otro", "sin voluntad de dialogar", aunque Cantabria acude "con el mejor de los ánimos y con la mejor de las disposiciones".

"Yo creo que la finalidad de esta Conferencia de Presidentes no es cooperar entre gobiernos autonómicos, no es alcanzar acuerdos en beneficio de los ciudadanos, sino tratar de desviar la atención de los graves problemas, de los asuntos turbios, de los casos de corrupción que cercan al Partido Socialista y al entorno del presidente y acabar convirtiéndose en un instrumento al servicio de la propaganda del presidente", ha opinado.

Aún así, ha ensalzado que las comunidades del PP han hecho "todo lo posible para que eso no ocurra" y han logrado llevar a la reunión los temas de los que querían hablar.

En este punto, a preguntas de los medios por el volumen de asuntos a tratar ha opinado que éste no es el problema sino la "falta de trabajo previo" y el formato de la Conferencia, ya que los temas "van sin preparar" y hay una intervención de 10 minutos por presidente.