Se busca a un senderista desaparecido desde el domingo en Ramales de la Victoria

Búsqueda del senderista desaparecido en Ramales de la Victoria - 112 CANTABRIA

SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 51 años que hacía la ruta de El Mazo, en Ramales de la Victoria, se encuentra desaparecido desde el domingo por la tarde.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso de la desaparición del afectado sobre las 20 horas y movilizó equipos de búsqueda por tierra, que no le encontraron.

Este lunes se han retomado las labores de rastreo por tierra y aire. Se han confirmado ya medios del equipo de rescate del Gobierno, que aporta técnicos en zona y el helicóptero, el equipo de drones, tambien del Ejecutivo, servicio de Montes, las agrupaciones de Protecciones de Protección Civil de Ramales de la Victoria y Santander, esta última con perros, Cruz Roja y Guardia Civil.