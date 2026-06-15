Se busca a un senderista desaparecido desde el domingo en Ramales de la Victoria

El hombre de 52 hacía la ruta de El Mazo, donde se le trata de localizar desde anoche

Búsqueda del senderista desaparecido en Ramales de la Victoria
Búsqueda del senderista desaparecido en Ramales de la Victoria - 112 CANTABRIA
Europa Press Cantabria
Publicado: lunes, 15 junio 2026 8:49
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SANTANDER, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un senderista de 51 años que hacía la ruta de El Mazo, en Ramales de la Victoria, se encuentra desaparecido desde el domingo por la tarde.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recibió aviso de la desaparición del afectado sobre las 20 horas y movilizó equipos de búsqueda por tierra, que no le encontraron.

Este lunes se han retomado las labores de rastreo por tierra y aire. Se han confirmado ya medios del equipo de rescate del Gobierno, que aporta técnicos en zona y el helicóptero, el equipo de drones, tambien del Ejecutivo, servicio de Montes, las agrupaciones de Protecciones de Protección Civil de Ramales de la Victoria y Santander, esta última con perros, Cruz Roja y Guardia Civil.

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