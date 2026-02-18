Buxadé cree que Vox puede duplicar, o más, sus resultados en Cantabria y en Santander en las próximas elecciones

El eurodiputado y dirigente Jorge Buxadé en el Parlamento de Cantabria, acompañado por miembros autonómicos del partido - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé cree que en las próximas elecciones autonómicas y municipales su partido podría duplicar, o incluso más, sus escaños en el Parlamento de Cantabria y también el número de concejales en Santander.

"Los cántabros demostrarán su inteligencia y su capacidad de adaptación a la realidad", ha afirmado este miércoles, a preguntas de los medios de comunicación Buxadé, aprovechando su visita a Santander, donde se ha reunido con representantes del sector primaria y ha estado acompañado de miembros del partido.

Allí, ha resaltado que Vox ha ido sumando apoyos en Cantabria, donde en 2019 entró por primera vez en el Parlamento con dos diputados y en 2023 duplicó esta cifra, llegando a cuatro (si bien actualmente son tres ya que en noviembre de 2024 tras darse de baja del partido y del grupo parlamentario Cristóbal Palacio pasó a ser diputado no adscrito).

También en Santander Vox ha crecido y en esta legislatura tiene tres concejales, dos más que en la anterior, que están en la oposición.

"Lo que va a suceder en las próximas elecciones es que los santanderinos y los cántabros van a querer más Vox, el doble de Vox", ha afirmado convencido Buxadé, que cree que "con toda seguridad" va a ocurrir en Cantabria y Santander lo mismo que ha pasado en las recientes elecciones de Extremadura y Aragón.

Sobre la actual situación política en Cantabria, donde el PP gobierna en minoría y no ha podido sacar adelante los presupuestos autonómicos para 2026, tumbados al prosperar una enmienda a la totalidad que salió adelante con los votos de PRC, PSOE y Vox, Buxadé ha señalado que, para lograr acuerdos los populares tienen que "sentarse y negociar" y también "saber con quién quiere negociar".

"No es lo mismo negociar con el Partido Socialista que con Vox", ha señalado Buxadé, que ha indicado que, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, el PSOE "apoya" al PP, forman parte de una "coalición" y son "ese partido único progre en Bruselas". "Quizás con ellos es más fluida la negociación y nosotros no nos dedicamos a esto ni hemos dejado nuestras vidas para repartirnos unos sillones", ha añadido.

Además, ha advertido que "cuando uno negocia no puede imponer sus condiciones porque entonces no es una negociación, es una imposición".

Cuestionado sobre un hipotético adelanto electoral en la comunidad si no se logran sacar adelante unos nuevos presupuestos (actualmente están prorrogados los de 2025), Buxadé se ha limitado a señalar que no es presidente de Cantabria y, por tanto, no tiene esa potestad ni competencia, con lo que ha declinado opinar al respecto.

Buxadé ha realizado estas declaraciones en el Parlamento autonómico, donde, entre otros miembros del partido, ha estado acompañado por el diputado nacional de Vox por la comunidad autónoma, Emilio del Valle; la presidenta autonómica del partido y portavoz en Santander, Laura Velasco, y la portavoz del grupo parlamentario, Leticia Díaz, y otros diputados.