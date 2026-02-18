Buxadé llama a Génova y a PP extremeño a "aclararse sobre lo que quieren con Vox": "Cada dos horas hay una posición"

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé en Santander - EUROPA PRESS

SANTANDER, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado y dirigente de Vox Jorge Buxadé opina que la Dirección Nacional del Partido Popular y el PP extremeño "tienen que aclararse" y ver "qué es lo que quieren para los extremeños y con Vox" porque "cada dos horas tenemos una posición distinta". Sin embargo, cree que en Aragón las negociaciones están siendo "más fluidas".

Así lo ha afirmado este miércoles a preguntas de los periodistas en Santander, unas declaraciones en las que, respecto a Extremadura, ha indicado que Vox, "ante los antecedentes" existentes, quiere estar en el Gobierno "para asegurar el cumplimiento de los compromisos" que se puedan alcanzar con el PP.

Ha indicado que su partido está abordando esta negociación con "tranquilidad, prudencia y criterio claro", "sabiendo lo que queremos negociar en cuanto al programa".

Cuestionado acerca de si había novedades en esas conversaciones entre Vox y PP en las últimas horas, Buxadé ha recordado que él no pertenece a la comisión negociadora y además ha estado reunido con representantes del sector primario cántabro por lo que lo desconocía.

Las elecciones autonómicas extremeñas se celebraron el 21 de diciembre de 2025 y, en ellas, el PP de María Guardiola logró 29 escaños (uno más); PSOE 18 (-10); Vox 11 (+6) y Unidas por Extremadura siete (+3).

NEGOCIACIONES "MÁS FLUIDAS" EN ARAGÓN

Por otra parte, preguntado acerca de si las negociaciones en Aragón están siendo "más fluidas", ha respondido con un "creo que sí". "Yo creo que además todo el mundo lo sabe; creo que se ve en las declaraciones de los líderes del Partido Popular en Aragón, que son mucho más prudentes, más tranquilos", ha afirmado.

A juicio del dirigente de Vox, "la prudencia es algo muy bueno y demuestra un sentido de madurez política".

"Confiamos en que podamos llegar a esos acuerdos pero repito: programa, programa, programa, es decir compromisos concretos para mejorar la vida de los aragoneses, de los extremeños".

En Aragón las elecciones se celebraron el 8 de febrero y en ellas el PP de Jorge Azcón perdió dos escaños respecto a los anteriores comicios, quedándose con 26, mientras Vox los duplicó, pasando de 7 a 14; el PSOE perdió 5, hasta los 18; Chunta Aragonesista los dobló, con 6; Aragón Existe obtuvo 2 --uno menos--, e IU-Sumar se mantuvo con uno.

VOX ASPIRA A CRECER EN CYL: "SERÍA UN SUEÑO PODER DOBLAR RESULTADOS"

Y el próximo 15 de marzo habrá elecciones en Castilla y León, unos comicios en los que Vox aspira a crecer y consideraría "un sueño poder doblar los resultados" y alcanzar un 34%, lo que sería un "gran resultado".

La aspiración es, según Buxadé, seguir creciendo, "consolidar" el proyecto de Vox y "sobre todo estar en condiciones para que esos cambios que queremos producir en la política real en Castilla y León en gasto público, seguridad, lucha contra la inmigración masiva y protección y defensa del sector primario se pongan de manifiesto en las políticas del futuro gobierno", algo que, según ha dicho, ya se inició en la etapa de Vox en la Junta, que en julio de 2024 rompió su coalición con el PP.

"Yo creo que hay que poner toda la ilusión en que el Partido Popular esta vez no nos engañará, como hizo con el asunto migratorio, dando lugar a la ruptura de los gobiernos", ha dicho el dirigente de Vox durante su visita a Cantabria, donde ha estado acompañado por miembros de su partido y del grupo parlamentario y donde se ha reunido con representantes del sector primario.