Cabaña Verónica alcanza la novena temperatura más baja del país, -6,3 grados

Archivo - Cabaña Verónica - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa, ha alcanzado la novena temperatura más baja del país este domingo, a las 11.00 horas, con un registro de -6,3 grados centígrados.

La mínima nacional se ha dado en Pradollano, en el Parque Nacional de Sierra Nevada (Granada) con -12,3ºC; y el segundo puesto ha sido para Radiotelescopio, situado en la misma provincia, con -10,4 ºC. Por contra, la máxima del país la ha alcanzado San Cristóbal (Las Palmas) con 21,8 ºC.

A nivel regional, también han bajado a valores negativos Reinosa (-3,1ºC), Alto Campoo (-3,1ºC), Tama (-0,9ºC) y Bárcena Mayor (-0,6ºC).

Mientras, las máximas regionales las ha marcado San Vicente de la Barquera, con 14,5ºC; Torrelavega, con 13,9 ºC; y la propia Tama, con 13,2 ºC, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) consultados por Europa Press.