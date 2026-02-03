Cabaña Verónica inicia la mañana a -7,7ºC, la tercera temperatura más baja del país

Archivo - Cabaña Verónica - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha registrado esta mañana, a las 8.00 horas, una temperatura de -7,7 grados, la tercera más baja del país en estas primeras horas del día.

También ha despertado a bajo cero Alto Campoo, con -2,5 grados, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por otra parte, el municipio cántabro de San Roque de Riomiera también forma parte del ránking nacional, pero por vientos, al haber registrado esta medianoche rachas de 76 kilómetros por hora, las octavas más fuertes de España en lo que va de martes.