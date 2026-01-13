Cabaña Verónica registra la tercera temperatura más baja del país (-4,4ºC) y vientos de casi 100 km/h

Archivo - Cabaña Verónica - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido a -4,4ºC, la tercera temperatura más baja del país en estas primeras horas del martes, y también ha registrado esta madrugada rachas de viento de 99 kilómetros por hora, entre las más fuertes a nivel nacional, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Por su parte, en Alto Campoo las rachas de viento han alcanzado a las 6.30 horas los 92 kilómetros por hora, también dentro del ránking nacional.

Buena parte de Cantabria está este martes, hasta las 12.00 horas, en aviso amarillo por viento.

Desde la medianoche el aviso está activado en Liébana, el centro y Valle de Villaverde y el litoral, que también está en aviso por fenómenos costeros adversos de 6.00 a 10.00 horas.

También Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera están incluidas en el ránking nacional, pero en este caso por figurar entre los puntos de España con mayor temperatura registrada en este inicio de jornada, con 17,6 y 17,4 grados, respectivamente.