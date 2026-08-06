Cabárceno habilita tres puntos para ver el eclipse, amplía horario y refuerza transporte y hostelería

Telecabinas de Cabárceno - GOBIERNO

Peña Cabarga, elegido lugar preferente en la comunidad autónoma, contará con un dispositivo especial de seguridad y acceso

En la Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo seguirá el ciclo musical Campoo Estación Sonora con una actuación antes del evento

SANTANDER, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública Cantur, encargada de la gestión de recursos turísticos de Cantabria, se prepara para el eclipse solar del próximo miércoles, 12 de agosto, con iniciativas vinculadas a la naturaleza y la música para ver el fenómeno en diferentes instalaciones que dependen de la sociedad, adscrita a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte.

Así, el Parque de la Naturaleza de Cabárceno ampliará su horario habitual hasta que termine el evento y habilitará tres puntos de observación "privilegiada": el Mirador del Rubí, el punto más elevado, el recinto de llamas y el Mirador de Hipopótamos.

También se reforzarán los servicios de hostelería, con una pequeña zona de avituallamiento en el Mirador del Rubí, y los de transporte. El dirigido hacia el extremo norte del parque quedará restringido para garantizar una circulación fluida.

Los desplazamientos de los visitantes se facilitarán con la línea 1 de la telecabina, que se mantendrá en funcionamiento con salida desde Elefantes, y con el 'bus eco', que circulará desde La Mina hasta el telecabina con paradas en Gorilas, Rinocerontes y restaurante Los Osos.

Una de las particularidades de la experiencia en Cabárceno será la posibilidad de observar las reacciones de los animales ante el oscurecimiento por el eclipse. Los comportamientos de leones y elefantes africanos serán objeto de seguimiento y estudio por la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA).

También se podrán observar las posibles respuestas ante las condiciones que se producirán durante el fenómeno de los hipopótamos anfibios y de las llamas.

Los titulares de la Tarjeta Amigo podrán acceder de forma gratuita hasta las 20.00 horas.

ALTO CAMPOO

Por su parte, La Estación de Esquí y Montaña Alto Campoo acogerá un concierto previo al eclipse en el marco de Campoo Estación Sonora, el ciclo que aúna desde julio música y naturaleza en diferentes enclaves del sur de Cantabria.

El día 12, en el entorno del mirador de Fuente del Chivo tendrán lugar, hasta las 19.00 horas, los conciertos en acústico de Mario San Miguel, Jaguayano y Bizukau.

PEÑA CABARGA.

Mientras, la cumbre del macizo de Peña Cabarga, elegida por el Gobierno de Cantabria como lugar preferente para la visualización del eclipse, cerrará la instalación de Cantur durante la jornada, mientras que en su entorno se desplegará un dispositivo preventivo y se habilitarán servicios básicos para atender a los asistentes.

Por motivos de seguridad y para garantizar una adecuada gestión de la afluencia, no estará permitido el acceso a la cima en vehículo particular. Los asistentes deberán usar el servicio de bus lanzadera habilitado para la jornada. Para ello, habrá que retirar previamente un ticket gratuito en la Finca Museo Marqués de Valdecilla.

Los vehículos particulares deberán estacionarse en el polígono industrial de Heras, desde donde los asistentes podrán tomar el autobús lanzadera hasta la cumbre de Peña Cabarga.

Para facilitar la planificación de la jornada, Cantur ha habilitado una página específica con toda la información práctica sobre los cinco puntos oficiales de observación del eclipse en Cantabria, así como el formulario para inscribirse al sorteo organizado por el Gobierno para observar el fenómeno desde el mar.