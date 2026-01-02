Cabárceno se incorpora a la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios

Archivo - Parque de la Naturaleza de Cabárceno - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha sido admitido como miembro de la Asociación Mundial de Zoos y Acuarios, WAZA (por sus siglas en inglés), a partir del 1 de enero de este 2026.

Esta incorporación de la instalación, gestionada por la empresa pública Cantur y dependiente de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, supone "un avance para reforzar el compromiso del Parque con la mejora continua y marca una diferencia a nivel nacional".

Lo ha destacado así este viernes el consejero del ramo, Luis Martínez Abad, que ha celebrado la noticia a través de un comunicado, en el que ha valorado que se reconoce la excelencia de Cabárceno y se proyecta su labor de conservación y educación ambiental a nivel internacional.

Fundada en 1935, WAZA es la principal organización mundial que agrupa a más de 400 centros miembros distribuidos en los cinco continentes, entre los que se encuentran los zoológicos más importantes del planeta. En España, forman parte de la asociación los zoos de Barcelona, Madrid, Oceanogràfic y Bioparc de Valencia, así como Loro Parque en Tenerife.

La organización promueve la cooperación entre zoológicos, acuarios y asociaciones a nivel internacional, así como con expertos en vida silvestre, universidades y centros de investigación.

Su labor se centra en la gestión de la conservación de especies y sus hábitats, el bienestar animal y el establecimiento de los más altos estándares de calidad entre las instituciones miembros, fomentando la colaboración entre ellas.

Con esta nueva membresía, Cabárceno consolida su presencia en las principales instituciones internacionales dedicadas a la conservación, la investigación y la educación ambiental, reforzando su compromiso con la calidad.

El Parque ya forma parte de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA), donde participa en su junta directiva, así como de la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA). Con la incorporación a WAZA, cuenta con representación a nivel nacional, europeo y también mundial.