Cabárceno inicia el cercado del risco del recinto de los lobos en el que se coló una familia de turistas

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno ha iniciado los trabajos de cercado del risco del recinto de los lobos al que se subió la familia de turistas que se coló en este espacio, durante su reciente visita a la instalación, hecho que fue grabado por otra persona y difundido en redes sociales.

Dichos trabajos se han iniciado de manera "inmediata", según ha informado este miércoles a Europa Press la empresa pública Cantur, que gestiona la instalación, y que ha explicado que los técnicos de mantenimiento del parque han "acotado el risco, cercándolo con una valla de madera".

"El diseño del cercado es el mismo de la valla que ya estaba colocada en el resto del entorno para garantizar la continuidad y estética de dicha zona", ha indicado la sociedad, que ha señalado que el objetivo del cercado es "reforzar los elementos disuasorios de paso al risco".

Y además, Cantur ha detallado que se ha limado la roca (risco) con el fin de "hacerla inaccesible y que ninguna persona pueda subirse y ponerse de pie en la misma", como hicieron estas tres personas, dos adultos y un menor. La grabación se iba a enviar a la Guardia Civil para su indentificación y denuncia

UN CASO AISLADO

Los responsables Cabárceno han insistido en que el comportamiento de la familia que "se ha saltado las normas de seguridad es un caso aislado" y que este tipo de situaciones "no es lo habitual" en el Parque.

Así, "en general", los visitantes (más de 670.000 en 2024) "cumplen las normas de seguridad y acceden a observar los animales en las zonas y miradores habilitados en cada recinto".

HECHOS

En este caso, la familia de turistas, en una reciente visita al parque, se adentró en el recinto de los lobos, al colarse primero por una valla de madera -que es un elemento disuasorio ante posibles accesos al espacio- y subirse después, una vez dentro, a un risco para observar desde allí a los cánidos.

Los hechos, que suponen una infracción de las normas de la instalación turística, en la que conviven en semilibertad ejemplares de un centenar de especies animales de los cinco continentes, fueron grabados por otro visitante (el creador de contenido Xtrauss) y difundidos en redes sociales, este pasado domingo.

Cantur, que tuvo conocimiento de lo sucedido el lunes, va a enviar el vídeo, subido a 'Tik Tok', a la Benemérita para tratar de identificar a quienes se colaron en el recinto de los lobos e interponer la correspondiente denuncia.

Responsables de la empresa aprovecharon lo ocurrido para mostrar su "condena absoluta" ante actitudes "incívicas y temerarias", con las que el visitante que se adentró en primer lugar en esta zona de prohibido acceso para el público se puso en peligro a sí mismo y a su familia, además de a los propios animales, algunos de los cuales merodeaban por debajo de donde se encontraban los turistas.

Y recordaron que no se puede entrar en los espacios habilitados para la fauna, que están debidamente delimitados y existen carteles informativos, a lo que se suma la existencia de miradores "estratégicos y seguros" por todo el recinto para poder observar adecuadamente a los animales que alberga Cabárceno.