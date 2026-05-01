Cabárceno recibe este Primero de Mayo 6.375 visitantes

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SANTANDER, 1 May. (EUROPA PRESS) -

El Parque de la Naturaleza de Cabárceno, una de las principales atracciones turísticas de Cantabria, gestionada por la sociedad pública Cantur, ha recibido este viernes, festivo por el Primero de Mayo, un total de 6.375 visitantes, que no se puede comparar con el dato de 2025, ya que cayó en jueves.

Por su parte, el teleférico de Fuente Dé ha registrado otras 1.064 visitas este primer día del mes, según datos aportados por el Ejecutivo autonómico.

Además, la cueva El Soplao --esta instalación no es gestionada por Cantur-- han contabilizado 1.379 visitas.

En todo caso, se trata de datos inferiores a los alcanzados durante la Semana Santa de este año, cuando Cabárceno colgó el cartel de aforo completo durante dos jornadas, algo que no ha ocurrido hoy.