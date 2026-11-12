Cabezón de la Sal acogerá el 22 de noviembre Olimpiada del Tundanco con la participación de 15 ganaderías

Presentación de la Olimpiada del Tudanco - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cabezón de la Sal acogerá el 22 de noviembre una nueva edición de la Olimpiada de Tudanco, declarada de Interés Turístico Regional y consolidada como una de las citas más destacadas del calendario festivo y ganadero de Cantabria, que volverá a reunir tradición, ganadería y folclore en torno a la raza autóctona cántabra.

El programa volverá a girar en torno al Concurso Nacional de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, un evento que reúne a ganaderos de distintos puntos de la región y del país para exhibir algunos de los mejores ejemplares de esta raza autóctona, símbolo de la identidad ganadera cántabra, ha informado el Gobierno regional.

Esta edición contará con la participación de 15 explotaciones ganaderas que presentarán algunos de los mejores ejemplares de la raza. Como principal novedad, este año se amplían las categorías de premios, que pasan de 13 a 15, con el objetivo de reconocer un mayor número de ejemplares y reforzar el atractivo del certamen.

Desde primeras horas de la mañana, el recinto ferial de Ontoria acogerá la tradicional exposición de ganado y la apertura del mercado de productos locales. A mediodía tendrá lugar la entrega de premios, trofeos y campanos a los mejores ejemplares del concurso.

Uno de los momentos más esperados llegará por la tarde con la tradicional pasá de las vacas tudancas por las calles de Cabezón de la Sal.

Debido a las fechas en las que se celebra el evento, este desfile adelantará su horario habitual y comenzará a las 15.00 horas, con el fin de aprovechar las horas de luz.

La programación concluirá con la actuación del grupo Repande, prevista para las 17.00 horas en el centro de la localidad.

PRESENTACIÓN DEL CARTEL

La consejera de Ganadería, María Jesús Susinos, acompañada por el alcalde de Cabezón de la Sal, Víctor Manuel Reinoso, y el presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Tudanca, Lorenzo González, ha presentado este jueves el cartel de la fiesta, que cada año congrega a miles de personas atraídas por la tradición, la cultura rural y la importancia de la raza tudanca.

Susinos ha destacado el esfuerzo realizado para recuperar una celebración muy esperada tanto por el sector ganadero como por la sociedad cántabra, y ha subrayado el valor de esta cita para poner en valor la ganadería extensiva, el medio rural y una de las razas más emblemáticas de la región. Desde la Consejería se ha recordado que para el acceso al recinto ferial se deberán cumplir todas las medidas referentes a la limpieza, desinfección y desinsectación de vehículos y animales.

Por su parte, el alcalde ha mostrado su satisfacción por la recuperación de la Olimpiada de Tudanco tras los últimos años marcados por distintas dificultades sanitarias.

En este sentido, ha recordado que la celebración no pudo llevarse a cabo en las fechas habituales debido a las restricciones derivadas de las enfermedades que han afectado a la cabaña ganadera, pero ha destacado la voluntad de los ganaderos y del Ayuntamiento para mantener viva una tradición profundamente arraigada.

"Los tudanqueros quisieron que se celebrara y tendieron la mano para hacerlo posible y nosotros la recogimos y hemos trabajado juntos para recuperar esta fiesta tan importante para Cabezón de la Sal y para toda Cantabria", ha señalado.

Además, ha destacado además la relevancia económica de esta jornada para el municipio y su entorno, al tratarse de una fecha de gran actividad para el comercio, la hostelería y los numerosos puestos de venta ambulante que participan en el mercado tradicional. "Queremos volver a la normalidad y que la economía también recupere el pulso habitual. Es un día histórico para los negocios de Cabezón y de toda la comarca", ha afirmado.

La Olimpiada de Tudanco constituye una oportunidad única para divulgar los valores de la ganadería extensiva, promover la conservación de la raza tudanca y acercar al público una parte esencial del patrimonio cultural y etnográfico de Cantabria, contribuyendo además a dinamizar la actividad económica y turística de la comarca, ha destacado el Gobierno.

En la presentación también han estado presentes el director general de Ganadería, Alfredo Álvarez, y el concejal Héctor Vélez.