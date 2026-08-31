Cabezón de la Sal celebrará el sábado su I Feria Agroalimentaria con cuarenta puestos

Feria de Productos Agroalimentarios de Cantabria. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La I Feria Agroalimentaria "Cocinar en Origen", que acogerá el Cabezón de la Sal el próximo sábado, 5 de septiembre, contará con más de cuarenta puestos, una quincena de productos agroalimentarios y el resto de artesanía cántabra, además de un stand específico de la Asociación de la Tercera Edad.

En este stand, que estará atendido por integrantes de esta Asociación, tendrá lugar 'show cooking' en el que una voluntaria elaborará allí mismo un cocido montañés, el cual se ofrecerá posteriormente en degustación a los asistentes.

La cita, que tendrá lugar en el Parque Conde San Diego, de 11.00 a 22.00 horas, también contará con actividades para todos los públicos como la música y los talleres infantiles, ha explicado el Gobierno de Cantabria en un comunicado.

Y es que, la apertura de la feria, a las 11.00 horas, estará amenizada por la actuación y pasacalles de la 'Banduca Traslarroza'.

A las 13.00 horas, arrancará la actuación del Coro Ronda Amigos de Ruente, en cuyo intermedio se procederá a rendir un homenaje a Carmina Iglesias, 'Carmina la de Carrejo', en reconocimiento a su trayectoria rural y familiar destacada en el municipio.

Posteriormente, a las 14.00 horas, será el cocinado en directo del cocido montañés, tras lo cual se ofrecerá una degustación del mismo.

Los más pequeños podrán disfrutar durante la jornada de hinchables y talleres infantiles, además de cuentacuentos con marionetas.

Tras la actuación del grupo 'Sal y Pimienta', la Asociación de Mayores se encargará del broche final de la jornada, ya que ofrecerá una chocolatada con sobado pasiego a todos los asistentes.

La consejera de Desarrollo Rural y Alimentación, María Jesús Susinos, ha asegurado que esta es una iniciativa "destacada", ya que la gastronomía forma parte de la identidad y del patrimonio cultural de Cantabria.

Además, ha añadido que "el cocido montañés es uno de los grandes símbolos de la cocina de Cantabria y representa como pocos platos la riqueza de nuestros productos agroalimentarios y nuestras raíces".