Una de cada cuatro personas sufre soledad no deseada, cifra que asciende hasta el 30% entre adolescentes y ancianos - UC

SANTANDER, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aunque no existen estudios específicos a nivel regional de la soledad no deseada, a nivel nacional sí apuntan a que una de cada cuatro personas se encuentra en situación de aislamiento social. En población joven y adolescente ese porcentaje puede aumentar a cerca del 30%, al igual que entre la de mayor edad. Un problema que presenta características diferentes en el ámbito rural y el urbano.

Cuando se habla de soledad no deseada, automáticamente se piensa en la gente de mayor edad. Pero en las zonas rurales, el problema afecta a toda la población. Y en un mayor porcentaje a los adolescentes y jóvenes. "¿Te imaginas tener 15 años en Tudanca, donde puede que seas el único joven?". Es la pregunta que lanza José Ángel Rodríguez, el jefe del Servicio de Planificación y Evaluación Social de la Dirección General de Dependencia, Atención Sociosanitaria y Soledad no Deseada del Gobierno de Cantabria, quien este miércoles 29 de julio ofrecerá una conferencia en Los Corrales de Buelna sobre este asunto.

'¿Cómo hacer frente a la soledad no deseada en el medio rural? El Programa Viernes', es el título de su ponencia, enmarcada en las actividades culturales de los Cursos de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) que con esta propuesta pone el punto final a la oferta académica estival en la sede corraliega. La cita será a las 18.00 horas en el edificio la Plaza, de acceso libre y gratuito.

Consciente del gran número de comarcas rurales en riesgo de despoblamiento y la dificultad para establecer relaciones sociales por la falta de transporte o las malas comunicaciones, el Gobierno regional puso en marcha en 2023 el Programa Viernes -cuyo nombre adopta el del joven indígena rescatado por Robinson Crusoe que puso fin a su soledad, en una relación de ayuda mutua-. Un programa público de la Consejería de Inclusión Social del Gobierno de Cantabria cofinanciada por los Fondos Europeos, que para el periodo 2026-2029 consigna una inversión de 2,6 millones de euros, de los 1,6 millones son de ayuda europea.

Este proyecto comenzó en Campoo los Valles "con la idea de ir extendiéndonos a otras zonas rurales", explica Rodríguez. En 2025 se implantó en la comarca del Saja Nansa, y desde el 1 de enero de 2026 está en los 41 municipios en riesgo de despoblamiento en las comarcas de Liébana, Asón-Agüera y Valles Pasiegos.

El Programa Viernes, dirigido a toda la población independientemente de su edad, trabaja con la idea de la prevención, de recuperar y tejer redes de apoyo social y comunitario, y propone actividades y momentos de encuentro "donde lo importante no es la actividad que se va a realizar, sino el generar ese momento de encuentro, de compartir y de recuperar espacios comunitarios de encuentro, mejorando el bienestar emocional de las personas y las comunidades en las que viven y aumentando las relaciones sociales y la cohesión social", ha explicado el ponente.