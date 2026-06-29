Caen un 11,5% las denuncias por violencia de género en Cantabria en el primer trimestre

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SANTANDER, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los juzgados de Cantabria recibieron durante el primer trimestre de este año 483 denuncias por violencia de género, lo que supone un 11,5 por ciento menos que las registradas en el mismo periodo del pasado año (546), mientras que la cifra de víctimas, 447, se mantiene invariable.

Así se desprende del informe estadístico trimestral publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que refleja que, pese al descenso de denuncias, ha habido un incremento del 44% en el número de órdenes de protección adoptadas: 72 frente a las 50 del periodo enero-marzo de 2025.

Estas 72 suponen el 64,8 por ciento de las solicitudes presentadas para su adopción, que fueron 111 --un 33,7% más que el primer trimestre de 2025, cuando se pidieron 83)--. Las 39 restantes fueron denegadas.

CANTABRIA, POR DEBAJO DE LA MEDIA EN TASA DE VÍCTIMAS DENUNCIANTES

Según estos datos del CGPJ, Cantabria tiene una tasa de víctimas denunciantes de violencia de género de 14,6 por cada 10.000 mujeres, por debajo de la media nacional, que es de 18,1.

Por encima de la media se situaron Baleares (28,7); Navarra (24,5); Canarias (23,4); Comunidad Valenciana (23); Madrid y Murcia (21,2), y Andalucía (18,8)..

Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León (11,4); Galicia (12,4); Extremadura (13,7); Cataluña (13,9); País Vasco (14,5); Cantabria y Asturias (ambas con 14,6); Aragón (14,8); La Rioja (15), y Castilla-La Mancha (17,4).

De las 447 víctimas contabilizadas en la autonomía en estos primeros tres meses de 2026, 269 tenían nacionalidad española --un 13,2% menos que en el mismo periodo de 2025-- y 178 extranjeras, un 29,9% más. Ninguna era menor.

103 RENUNCIARON A DECLARAR

El informe correspondiente al primer trimestre de 2026 recoge también que 103 mujeres víctimas se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor en Cantabria, lo que supone un incremento del 139,5% ya que en el mismo periodo de 2025 fueron 43.

De esas 103 mujeres, 55 son españolas y 48 tienen otras nacionalidades.

AUMENTAN LAS SENTENCIAS CONDENATORIAS

La cifra de personas enjuiciadas por estos delitos en Cantabria aumentó un 32,6%, al pasar de 86 entre enero y marzo de 2025 hasta las 114 en el mismo trimestre de 2026, y 110 ---el 96,5% del total-- fueron condenados. De ellos, 67 son españoles y 43 extranjeros.

De este modo, estas 110 sentencias condenatorias suponen un 31% más que las del periodo enero-marzo de 2025, mientras que las absolutorias pasaron de dos a cuatro.

DATOS NACIONALES

En el conjunto del país, el número de denuncias por violencia de género recibidas en los órganos judiciales durante los tres primeros meses del año (50.911) aumentó un 6,36% en relación con el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, bajaron un 2,5% las órdenes de protección solicitadas y un 1,8% las acordadas.

El informe indica que el número de víctimas creció un 3,75% más, hasta las 45.220. Dos terceras partes (60,73%) tenían nacionalidad española y el 39,27% restante procedían de otros países.

El número de menores (hijos de las mujeres denunciantes) que quedaron identificados como víctimas en las denuncias presentadas ascendieron a 107. De ellos, el 72,90% tenían nacionalidad española.

El informe también recoge que 5.337 mujeres víctimas (el 11,8% del total) se acogieron a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, un 8,63% más que las que lo hicieron en los tres primeros meses de 2025.

Del total de mujeres que renunciaron a declarar, 2.953 eran españolas y 2.384 tenían otras nacionalidades.

La proporción de denuncias presentadas por las propias víctimas, bien en comisaría bien en el juzgado, ha aumentado hasta el 75,01% del total (hace un año fueron el 70,49%). Mientras, los familiares de la víctima presentaron 990 denuncias ante el juzgado y en comisaría (1,94% del total); los partes de lesiones recibidos directamente en el juzgado sumaron 3.222 (el 6,33%) y las denuncias de servicios de asistencia y terceros en general, 1.512, representaron el 2,9% del total. Los atestados llegados a los órganos judiciales por intervención policial directa fueron 7.002, el 13,75% del total.

Las órdenes de protección, tanto las solicitadas como las acordadas, disminuyeron durante el primer trimestre de 2026, tal y como ocurrió hace un año.