Calcinada una furgoneta incendiada en una pista forestal de Argoños

Publicado: miércoles, 5 noviembre 2025 9:32

SANTANDER 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Gobierno de Cantabria extinguieron anoche el incendio de una furgoneta en una pista forestal de Argoños, que ha quedado calcinada.

Además de los Bomberos, hubo que movilizar a efectivos del Servicio de Montes por la cercanía de vegetación en la zona donde se hallaba la furgoneta.

Por otra parte, los Bomberos colaboraron con las brigadas forestales en la extinción de un incendio forestal declarado en Lamadrid, en el municipio de Valdáliga, y en otro fuego en la Sierra de Ibio.

