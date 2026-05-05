Calcinado un vehículo en Los Corrales de Buelna

Vehículo calcinado en Los Corrales de Buelna - 112 CANTABRIA

SANTANDER 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos del Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria han extinguido un incendio en un vehículo en el municipio de Los Corrales de Buelna, que ha quedado calcinado.

A su llegada, los efectivos se encontraron el incendio "completamente desarrollado" y trabajaron en sofocar las llamas, ha informado el 112 en sus redes sociales.

El vehículo se encontraba al lado de un contenedor que también se fue afectado por las llamas, según han explicado a Europa Press fuentes del 112.

Y el lunes por la tarde, bomberos del 112 de Laredo sofocaron el incendio de desechos bajo un puente de la Autovía del Cantábrico (A-8) en la localidad de Beranga (Hazas de Cesto) y atendieron la inundación de un foso de ascensor en Arnuero.