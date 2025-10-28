Calcinado un vehículo tras incendiarse en una carretera en Soba

SANTANDER 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han intervenido este martes en el incendio de un vehículo que ha quedado calcinado mientras circulaba por la carretera autonómica CA-255 (entre Regules y el puerto de Los Tornos), a la altura del municipio de Soba.

Los efectivos autonómicos han extinguido las llamas procedentes del coche que, además, suponían un peligro y amenazaban con extenderse hacia la vegetación cercana, según han informado los servicios de Emergencias 112 Cantabria en su red social 'X'.