Cali & El Dandee y Abraham Mateo protagonizan el concierto solidario de Magdalena en Vivo el 22 de julio - FSC

SANTANDER, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los artistas Abraham Mateo y Cali & El Dandee protagonizarán el 22 de julio el concierto solidario del festival Magdalena en Vivo, que destinará un total de 36.000 euros a distintos proyectos sociales impulsados por ASPACE Cantabria, CANELA, La Cocina Económica y ASEMCAN.

La campa de La Magdalena acogerá, un año más, este festival, cuya iniciativa benéfica está impulsada por Mouro Producciones y la Fundación la Caixa, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, a través de CANTUR, y el Ayuntamiento de Santander, y la colaboración del Centro Comercial Peñacastillo.

Las entradas pueden adquirirse en la web del festival www.magdalenaenvivo.com o en los canales de venta de El Corte Inglés desde 17 euros y el concierto está incluido en el abono.

Además, el Centro Comercial Peñacastillo, colaborador especial del concierto solidario, ha puesto entradas a disposición de sus clientes a través de distintas promociones, ha informado la organización.

La presentación ha contado con la directora general de CANTUR, Inés Mier; el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Santander, Fran Arias; el director comercial de CaixaBank en Asturias y Cantabria, Emilio Cuadrado; el director del área de negocio de CaixaBank en Santander, Raúl Martín; la gerente del Centro Comercial Peñacastillo, Bárbara Sánchez de la Llama, y el director de Magdalena en Vivo y CEO de Mouro Producciones, Guillermo Vega. También han participado los responsables de las cuatro entidades beneficiarias de esta acción solidaria.

ENTIDADES BENÉFICAS

Fundada en 1981 por familiares de personas con parálisis cerebral, daño cerebral y discapacidades de similar etiología y/o evolución, ASPACE Cantabria es una entidad sin ánimo de lucro que nació con el fin de buscar una atención conjunta para quienes no encontraban atención especializada de ninguna clase.

CANELA es la Asociación Cántabra de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) de Cantabria y su misión es proporcionar apoyo integral a personas afectadas por esta enfermedad, mejorando su calidad de vida y ayudando tanto a los enfermos como a su círculo; y promoviendo la investigación para poder encontrar una cura. Pertenece a la Fundación Luzón y a la Federación Cántabra de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), además de ser socio fundador de CONELA.

Apoyar y dar servicio a las personas más vulnerables es el propósito de La Cocina Económica, fundada en Santander en 1908 y gestionada hasta hoy por las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Funciona como centro integral de atención a personas sin hogar y en grave vulnerabilidad y cuenta con servicio de comedor, duchas, lavandería y ropero, ofreciendo también programas de acompañamiento.

ASEMCAN es la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares y se dedica a informar y promocionar actuaciones y servicios destinados a mejorar la calidad de vida de personas afectadas por enfermedades neuromusculares y sus familias. Su fin es conseguir el máximo bienestar posible para las personas que las padecen y cuentan con profesionales para fomentar el desarrollo de la persona a través de actividades sociales, médicas y educativas, además de potenciar la participación e inclusión social.

Magdalena en Vivo se celebrará del 20 al 25 de julio en la campa de La Magdalena, con capacidad para albergar hasta 15.000 personas.