La calle Alcalde Arche de Muriedas pasará a donominarse La Enseñanza por elección vecinal

Archivo - La calle Alcalde Arche de Muriedas se denominará La Enseñanza - ALBERTO G. IBANEZ-AYTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los vecinos de la actual calle Alcalde Arche han elegido 'calle La Enseñanza' como nueva denominación para esta céntrica vía de Muriedas, culminando así una iniciativa participativa impulsada por el Ayuntamiento en el marco de la aplicación de la legislación estatal en materia de memoria democrática.

La elección se ha producido durante la reunión celebrada el jueves por la tarde en el salón de actos del CEIP Pedro Velarde, donde los residentes tuvieron la oportunidad de conocer y valorar las distintas propuestas planteadas antes de pronunciarse sobre la denominación definitiva.

El alcalde, Diego Movellán, ha agradecido el "buen desarrollo" de una consulta que ha permitido que sean los propios vecinos quienes hayan tomado una decisión sobre el futuro nombre de la calle. "Cuando se generan espacios de participación, los camargueses respondemos con responsabilidad y espíritu constructivo", ha destacado.

Además, ha manifestado que se trata de la primera vez que el Ayuntamiento de Camargo promueve una consulta vecinal de estas características para elegir la denominación de una calle. "Creíamos que, ante las distintas alternativas planteadas durante el período de audiencia pública, lo más razonable era escuchar a quienes viven en la calle y darles la oportunidad de decidir", ha explicado.

La denominación elegida será incorporada ahora al expediente administrativo para continuar con la tramitación prevista hasta su aprobación definitiva por el Pleno. Desde el Ayuntamiento de Camargo ya se está trabajando para facilitar los trámites derivados del cambio de nombre de esta vía de Muriedas.