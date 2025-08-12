El calor no da tregua a Valderredible: Polientes y Cubillo de Ebro registran 39,3 grados

Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria. Altas temperaturas - NACHO CUBERO

SANTANDER 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El calor sigue sin dar una tregua a Valderredible, el municipio cántabro que lleva varios días seguidos registrando las máximas de la región, en jornadas en las que el sur está en alerta por altas temperaturas.

Así, el mercurio de los termómetros ha escalado hoy hasta los 39,3 grados en Polientes y Cubillo de Ebro, mientras que Reinosa, en Campoo, ha registrado 37,5 grados, el segundo valor más alto en la comunidad, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press y actualizados hasta las 17.30 horas.

Una décima por debajo se han quedado en Tama, en Cillorigo de Liébana, con 37,4 grados, y un grado menos (36,4 ºC) ha habido en Ramales de la Victoria.

La máxima de esta jornada en España se ha registrado en Badajoz: 45,5 grados a las 15.50 horas.