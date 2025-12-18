La Cámara de Comercio se trasladará en enero al Paseo Pereda hasta su ubicación en Isabel II

Los Consejeros De Economía, Hacienda, Fondos Europeos Y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros, Y De Industria, Empleo, Innovación Y Comercio, Eduardo Arasti, Asisten Al Evento De Navidad De La Cámara De Comercio De Cantabria. - GOBIERNO

SANTANDER, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Cantabria se trasladará el próximo mes de enero de su actual emplazamiento, en la Plaza Velarde de Santander, al Paseo Pereda, de forma provisional, hasta su ubicación definitiva en la nueva sede de la calle Isabel II de la ciudad.

La entidad ha acogido esta tarde el evento de Navidad que ha servido de cierre de la actividad del año y de despedida también de su ubicación actual, acto en el que ha participado su presidente, Tomás Dasgoas, quien ha hecho balance del año 2025 y ha avanzado algunos de los retos de la institución para 20206: el cambio de sede, el impulso al Arco Atlántico y el desarrollo del Club Cámara.

En cuanto al cambio de ubicación, en enero de 2026 comenzará de forma progresiva el desalojo de la sede histórica de la Plaza Velarde, cuya propiedad ostenta actualmente el Gobierno de Cantabria.

La entidad cameral trasladará su actividad de manera provisional al número 37 del Paseo Pereda, en la esquina con Puertochico, en un espacio de 500 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, donde se desarrollará la actividad operativa y la atención al público mientras se culmina el proyecto de la nueve sede.

Posteriormente, ese espacio acogerá al Club Cámara, donde tendrán lugar los actos institucionales y protocolarios de la presidencia, el comité ejecutivo y el pleno, así como todo el networking empresarial de la entidad cameral.

La sede operativa definitiva de la Cámara de Comercio de Cantabria se ubicará en la primera planta del número 30 de la calle Isabel II y cuyo proyecto de construcción se ha encargado al estudio Matescan, que se encargará de adecuar el nuevo espacio para dar continuidad y reforzar la oferta de servicios en ámbitos estratégicos como la formación, la internacionalización, el emprendimiento y el acompañamiento a la digitalización de las pymes.

Se ha diseñado como un espacio "moderno, accesible y funcional", con instalaciones más cómodas y adaptadas a las necesidades, tanto de los trabajadores de la Cámara como de las empresas, autónomos y ciudadanos que utilizan sus servicios de manera habitual.

SOLIDEZ FINANCIERA

En su intervención, Dasgoas ha subrayado la "solidez financiera" alcanzada por la institución en los últimos años, "tras haber logrado en ejercicios anteriores sanear nuestra economía y continuar gestionando con éxito los programas de ayudas que nos confían, tanto el Gobierno de Cantabria como Cámara España".

En este sentido, ha destacado que se trata de "millones de euros que llegan al tejido empresarial gracias a la intermediación y gestión de la Cámara, contribuyendo directamente a mejorar la competitividad de las empresas cántabras".

A la cita también han asistido los consejeros de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, y de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Ángel Agüeros.

EL GOBIERNO REAFIRMA SU COMPROMISO DE APOYO

Ambos han reafirmado el compromiso de apoyo del Gobierno autonómico a la Cámara de Comercio, que cuenta "con un profundo arraigo" en la región, para afrontar un nuevo periodo con una actividad "más dinámica, moderna y con mayor capacidad para transformar la industria y el comercio de Cantabria".

Arasti, en nombre del Gobierno, ha deseado "todo lo mejor" a la Cámara de Comercio en su nueva etapa, porque "cuanto mejor le vaya a la Cámara, mejor le irá a Cantabria", y ha traslado un mensaje de felicitación navideña y de optimismo para el futuro de la región.

En su intervención, ha destacado iniciativas del Ejecutivo, como "la mayor bajada de impuestos de la historia de Cantabria", la Ley de Simplificación Administrativa, el primer Plan de apoyo al empleado autónomo, la Agenda Digital, el Plan de Internacionalización, el cumplimiento de la Ley de Ciencia y Tecnología, así como el Plan Director de Suelo Industrial y el Plan Estratégico Industrial. Políticas que, según ha afirmado, "ya están dando resultados positivos".

Por su parte, el consejero de Economía ha reconocido el "enorme" esfuerzo que realizan cada día las empresas, los autónomos y los trabajadores para que Cantabria "siga avanzando" y ha puesto en valor el compromiso y la "clara vocación de futuro" del tejido empresarial de la región en un año "que no ha estado exento de desafíos", en referencia a la incertidumbre económica, los cambios tecnológicos y el contexto internacional.

Agüeros ha reafirmado igualmente el compromiso del Gobierno de Cantabria con el desarrollo económico de la región de la mano de instituciones como la Cámara de Comercio de Cantabria, con la que su departamento ha colaborado para poner en marcha, entre otros "grandes proyectos", 'TriRuralTech'.

FORO

Además, ha anunciado la celebración en Cantabria, el próximo año, del VI Foro de la Alianza de las Cámaras del Arco Atlántico, que reunirá el 24 de abril de 2026 en Santander a las cámaras de la Cornisa Cantábrica, Castilla y León, el sur de Francia y el norte de Portugal con el objetivo de articular una respuesta común para evitar que este territorio europeo quede al margen de los grandes ejes de desarrollo de la Unión Europea.

Dasgoas ha avanzado que este foro servirá para abordar, entre otros asuntos, el corredor ferroviario, la intermodalidad y la conectividad portuaria, así como el corredor del hidrógeno, la eólica marina y otras energías renovables, además de la puesta en valor de una identidad cultural común, simbolizada por el Camino de Santiago y su potencial turístico y empresarial.

"La Cámara de Comercio de Cantabria ha defendido la necesidad de sumar fuerzas y actuar como lobby ante la Comisión Europea, sin renunciar a que el Foro sea también un espacio de networking de alto valor para empresas con vocación internacional, especialmente las cántabras", ha afirmado el presidente de la Cámara.