Cámara Torrelavega renueva su colaboración con SODERCAN para impulsar el emprendimiento femenino - CÁMARA DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio de Torrelavega ha renovado su convenio de colaboración con la Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria, SODERCAN (www.sodercan.es), para continuar desarrollando el Programa Emprendedoras, una iniciativa dirigida a fomentar el emprendimiento femenino y apoyar la creación, consolidación y crecimiento de proyectos empresariales liderados por mujeres.

El acuerdo permitirá dar continuidad a los servicios de información, orientación y asesoramiento que la Cámara de Torrelavega presta a las mujeres que desean poner en marcha una actividad empresarial o consolidar un proyecto ya iniciado, ha informado la entidad.

El presidente de la Cámara de Comercio de Torrelavega, Carlos Augusto Carrasco, ha destacado que la renovación del convenio "permite mantener un servicio cercano y especializado para acompañar a las emprendedoras desde la idea inicial hasta la puesta en marcha y consolidación de su empresa".

Carrasco ha subrayado que "emprender requiere asesoramiento, planificación y acceso a las herramientas adecuadas", y ha señalado que la colaboración con SODERCAN "nos permite acercar esos recursos a las mujeres de Torrelavega y de toda la comarca, facilitando que sus ideas puedan convertirse en proyectos empresariales viables".

En los tres últimos años, el Programa Emprendedoras desarrollado conjuntamente por las cámaras de Comercio de Torrelavega y Cantabria ha atendido a 1.779 mujeres, ha registrado 2.596 consultas y demandas de asesoramiento y ha contribuido a la creación de 291 empresas en la comunidad autónoma.

Los datos correspondientes a 2025 reflejan el crecimiento de la iniciativa ya que durante el pasado ejercicio se atendió a 686 mujeres, se gestionaron 970 consultas y demandas de asesoramiento y se favoreció la creación de 110 nuevas empresas, el mejor resultado de los últimos años.

Más del 91% de las participantes eran emprendedoras y cerca de dos tercios se encontraban en situación de desempleo cuando accedieron al programa.

Entre las usuarias predominan las mujeres mayores de 25 años y con formación secundaria o universitaria, aunque el programa atiende perfiles y proyectos empresariales muy diversos.

A través del Programa Emprendedoras, la Cámara de Comercio de Torrelavega ofrece información y orientación empresarial, asesoramiento especializado, acompañamiento para la elaboración del plan de empresa y apoyo en la búsqueda de financiación. El objetivo es facilitar que las participantes puedan analizar la viabilidad de sus ideas de negocio, definir su modelo empresarial y conocer los recursos disponibles para poner en marcha o consolidar su actividad.

El programa está incluido en el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria y complementa las actuaciones desarrolladas por el Área de Creación de Empresas de SODERCAN, que, a través de Emprecan Plus, ofrece asesoramiento, formación y ayudas financieras para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales.

La renovación del convenio refuerza la colaboración entre la Cámara de Comercio de Torrelavega y SODERCAN y permite seguir eliminando barreras para el emprendimiento femenino, promoviendo la igualdad de oportunidades y contribuyendo a la creación de actividad económica y empleo en Cantabria, ha destacado la entidad cameral.