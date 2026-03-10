Camargo abre la licitación para cubrir la pista deportiva del colegio Pedro Velarde

Archivo - Patio del CEIP Pedro Velarde. - ALBERTO G. IBANEZ/AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha abierto el proceso de licitación para ejecutar las obras de cubrición de la pista polideportiva del colegio Pedro Velarde, en Muriedas, que cuenta con un presupuesto base de licitación de 643.150 euros (778.212 euros con impuestos) y un plazo de ejecución estimado de seis meses.

El procedimiento, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, permitirá a las empresas interesadas presentar sus ofertas hasta el próximo 1 de abril.

El proyecto contempla la instalación de una cubierta ligera sobre el patio de esta dotación educativa, que cuenta con una pista polideportiva y una cancha de baloncesto.

También la renovación del pavimento deportivo, la señalización de las pistas y la adaptación de diversas infraestructuras asociadas a la instalación.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha manifestado que esta actuación permitirá mejorar las instalaciones deportivas de este centro educativo y ampliar su uso durante todo el año, ya que la pista permanece abierta fuera del horario lectivo, algo que posibilita que jóvenes del municipio hagan uso de esta infraestructura para la práctica deportiva.

La cubierta diseñada tendrá una superficie aproximada de 1.135 metros cuadrados y se ejecutará mediante una estructura mixta de acero y madera laminada, que soportará una cubierta ligera de policarbonato compacto transparente.

Esta solución permite mantener la entrada de luz natural en el entorno del patio y preservar las condiciones de iluminación de las aulas del centro.

Asimismo, la actuación prevé la renovación del muro perimetral de la instalación, que será demolido y sustituido por un nuevo cerramiento de hormigón armado, así como la reposición del cierre deportivo mediante malla electrosoldada.

La intervención recoge la mejora del sistema de drenaje y la instalación de nueva iluminación led para garantizar una adecuada visibilidad durante la práctica deportiva.

En materia de seguridad, el proyecto prevé la colocación de protectores acolchados en los pilares metálicos de la estructura, así como la creación de nuevas salidas de emergencia que refuercen las condiciones de evacuación del recinto.