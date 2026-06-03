Camargo acoge el 11 de junio la gala de entrega de los II Premios del Deporte Femenino en Cantabria 'Futuro en Femenino'

Archivo - Premios del Deporte Femenino en Cantabria en foto de archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Vidriera acogerá el jueves 11 de junio, a partir de las 19.30 horas, la gala de entrega de los II Premios del Deporte Femenino en Cantabria 'Futuro en Femenino', una iniciativa promovida por El Diario Montañés con la colaboración del Ayuntamiento de Camargo que tiene como objetivo reconocer y visibilizar el esfuerzo, el talento y la trayectoria de las mujeres en el ámbito deportivo.

La cita reunirá a deportistas, clubes, entidades y representantes institucionales en un acto que vuelve a situar a Camargo como referente en la promoción de la igualdad de oportunidades en el deporte y en el reconocimiento de quienes contribuyen al crecimiento y desarrollo del deporte femenino en Cantabria, ha informado el Ayuntamiento.

Durante la gala se hará entrega de los galardones correspondientes en las distintas categorías de esta edición. Así, Marta Castillo recibirá el premio a la Deportista del Año; Athenea del Castillo será distinguida por su Hazaña Deportiva; Cionín Villagrá recogerá el reconocimiento a toda una Trayectoria; Jana Muñoz será premiada como Deportista Revelación y la Sociedad Deportiva de Remo Astillero y el Sardinero Hockey Club compartirán el galardón al Club Femenino del Año.

Asimismo, Anabel Lee recibirá el premio a la Empresa Impulsora del Deporte Femenino; Celia Abril será reconocida como Camarguesa del Año; Patricia Álvarez recogerá la Mención Especial El Diario Montañés y el Club HBC'74 será distinguido con la Mención Especial Camargo.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado la importancia de consolidar iniciativas que "demuestran que existía una necesidad real de reconocer el papel de las mujeres en el deporte cántabro".

En este sentido, ha aseverado que es un hecho que la sociedad demanda espacios "donde visibilizar ese talento", especialmente en un municipio como Camargo, que "puede presumir" de nombres propios "en lo más alto de la competición".

"Para los camargueses es un orgullo ser la sede de una iniciativa que trasciende el ámbito deportivo y que proyecta valores como la igualdad de oportunidades y la superación personal", ha destacado el alcalde, quien ha manifestado su deseo de que el Valle siga siendo el lugar en el que las deportistas "encuentran el reconocimiento que durante demasiado tiempo les ha sido negado".