Camargo acoge este sábado el Campeonato de España de boxeo del peso semipesado en el VI Memorial Daniel Rasilla - ROMAN G.AGUILERA

CAMARGO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El polideportivo de Revilla de Camargo acogerá este sábado, 28 de noviembre, el VI Memorial Daniel Rasilla-Gran Premio Ayuntamiento de Camargo. La velada comenzará a las 18.00 horas con un programa de diez combates amateur y tendrá como combate estelar el Campeonato de España del peso semipesado, que enfrentará a Eduard Ionut Curmei, 'The Killer', y Ronny Landaeta, 'El Llanero', a diez asaltos de tres minutos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado la cita este miércoles junto a la directora general de Deportes del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz, y el promotor y entrenador Daniel Rasilla. En la rueda de prensa también ha estado presente Eduard Ionut Curmei, aspirante oficial al título, que, con 21 años, llega al campeonato con nueve victorias, siete de ellas por KO, y una derrota en diez combates como profesional.

En su etapa amateur sumó 27 triunfos en 30 combates, fue cuatro veces campeón de España y consiguió la medalla de plata en el Boxam Internacional. Su rival, Ronny Landaeta, acredita 23 victorias, 12 por KO, y ocho derrotas. Ha sido cuatro veces campeón de España y campeón de la Unión Europea del peso supermedio.

Movellán ha subrayado que Camargo puede acoger citas de este nivel "gracias al trabajo desarrollado durante décadas por la familia Rasilla". El alcalde se ha referido a su labor en la "promoción del deporte base" y en la transmisión a los jóvenes de valores como "la disciplina, el respeto, la constancia y la capacidad de superación". Asimismo, ha agradecido a Daniel Rasilla que haya elegido celebrar el campeonato "en casa, en Camargo", así como el respaldo del Gobierno de Cantabria a la velada.

Por su parte, Daniel Rasilla ha recordado que el 15 de diciembre de 2007 se proclamó campeón de España por primera vez en el mismo polideportivo. Diecinueve años después, espera que Curmei consiga allí su primer título nacional como profesional.

El entrenador ha señalado que el púgil entró por primera vez en el gimnasio con ocho años y qu ellega a la cita "en su mejor momento, tanto mental como físico".

Rasilla ha pedido a la afición que acuda a Revilla porque, cuando se disputa un título en casa, que "la gente nos arrope y nos ayude" cobra especial importancia.

Además, Susana Ruiz ha agradecido al Ayuntamiento de Camargo su apoyo a la velada y ha reconocido la labor que Rasilla y su equipo realizan con los jóvenes. "Para mí, lo más importante es la base", ha aseverado la directora general, que ha visitado recientemente el gimnasio y ha conocido a varios de los deportistas que debutarán este sábado en el programa amateur.

Ruiz ha deseado suerte a Curmei y ha destacado que "Cantabria entera está orgullosa de todo lo que estás haciendo".

El VI Memorial Daniel Rasilla-Gran Premio Ayuntamiento de Camargo contará con cinco púgiles del Gimnasio Daniel Rasilla y otros cinco de clubes cántabros, entre ellos la Escuela de Boxeo Iván Salcines, el Club Mi Vida Loca y Ubud Fitness Fight. Se enfrentarán a deportistas procedentes de Menorca, Castilla y León y País Vasco.

La velada, organizada por la Agrupación Deportiva Daniel Rasilla, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Camargo, la Consejería de Deporte y la Sociedad Regional de Cultura y Deporte. Las entradas cuestan 25 euros en grada y 35 euros en silla junto al ring.