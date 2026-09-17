Camargo acomete una actuación integral de mejora en el entorno de María Blanchard - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo está llevando a cabo una actuación intensiva de mejora en el entorno de la plaza María Blanchard y las calles próximas, con trabajos de limpieza y desbroce de los espacios públicos, así como de reparación y puesta a punto del mobiliario urbano.

Entre otras intervenciones, se está trabajando sobre más del 70 por ciento de los bancos de la zona, que presentaban imperfecciones y que, tras su reparación, serán barnizados.

Estas labores se desarrollan en uno de los ámbitos residenciales más recientes del centro urbano de Muriedas-Maliaño, una extensa zona en la que viven cerca de 5.000 vecinos y que cuenta con cuatro parques infantiles, además de numerosos espacios públicos y zonas de tránsito peatonal.

Pese a su crecimiento y consolidación, esta área nunca llegó a incorporarse al contrato municipal de limpieza viaria, una situación que quedará corregida con la entrada en funcionamiento del nuevo servicio.

El alcalde, Diego Movellán, ha indicado en un comunicado que la actuación que se está realizando estos días "permite dar una respuesta inmediata a las necesidades que presenta la zona", aunque ha subrayado que el objetivo del Ayuntamiento "va más allá de una intervención puntual". Un punto en el que se ha referido al nuevo contrato de limpieza viaria del Ayuntamiento de Camargo, que ya ha sido adjudicado a la empresa Tahler y se encuentra actualmente pendiente de la resolución de dos recursos.

"Estamos hablando de una zona en la que viven cerca de 5.000 camargueses, que ha crecido y se ha consolidado como una parte fundamental del centro urbano y que, sin embargo, nunca ha estado incluida en el contrato de limpieza viaria", ha manifestado el regidor, quien ha recordado que el contrato vigente se encuentra caducado desde 2016.

"Es una situación que vamos a corregir definitivamente con el nuevo contrato, que pone fin al abandono de servicios en las urbanizaciones de Cros, como las de la Plaza de María Blanchard, Julio de Pablo, Gutiérrez Solana y Rufino Ruiz Ceballos", ha asegurado Movellán, quien ha explicado que esta zona no se contempló en el contrato de 2001 y, en la modificación de 2009, tampoco fue incluida "a pesar de que ya vivían miles de familias".

La actuación que se está llevando a cabo forma parte de la mejora progresiva de una zona que afrontará en los próximos meses una importante transformación.

El proyecto de regeneración urbana del entorno de Cros, redactado por el Ayuntamiento de Camargo y financiado íntegramente por el Gobierno de Cantabria, supondrá una inversión cercana a los 2,8 millones de euros y permitirá renovar las calles Rufino Ruiz Ceballos, Gutiérrez Solana y Julio de Pablo.