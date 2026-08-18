Camargo acometerá en septiembre la reforma integral de los vestuarios del Complejo Deportivo Municipal de Cros

Vestuarios actuales del Complejo Deportivo Municipal de Cros - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo acometerá a partir del próximo 1 de septiembre la reforma integral de los vestuarios del Complejo Deportivo Municipal de Cros, en Maliaño.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y la concejala de Deportes, María Higuera, han visitado el lugar antes del comienzo de unos trabajos que suponen, en palabras del regidor, "la mayor actuación hasta la fecha para acondicionar unas instalaciones que, a diario, son utilizadas por centenares de camargueses".

Movellán ha avanzado que a esta primera fase del acondicionamiento del complejo deportivo seguirá la mejora del gimnasio, "con la climatización y la adquisición de nuevas máquinas".

"Esta legislatura estamos haciendo un esfuerzo por adecuar infraestructuras deportivas que llevaban más de una década sin ser revisadas en profundidad", ha señalado el regidor, para quien "es tan importante inaugurar nuevos equipamientos, como mantenerlos en buenas condiciones".

La intervención contempla la renovación de los suelos, duchas y paredes de los vestuarios, así como de la instalación eléctrica y del cierre de las taquillas.

A estas mejoras se añadirá la reforma de las dos saunas, paredes y puertas y se fabricarán nuevos asientos y rejillas de suelo, además de una nueva estructura de techo con aislamiento.

La intervención permitirá también dotar al complejo deportivo de un aseo adaptado para personas ostomizadas, para ello se transformará uno de los aseos adaptados existentes mediante una redistribución del espacio y la adecuación de los accesos, el saneamiento y las tomas de agua.

Además, se instalará el equipamiento específico necesario para facilitar su utilización por parte de estas personas.

La mejora de los vestuarios se completará con la adquisición de nuevo mobiliario, entre el que se incluyen camillas y sillas adaptadas para personas con grandes necesidades de apoyo.

El alcalde de Camargo ha avanzado que el cierre de las instalaciones, que se lleva a cabo una vez al año para su puesta a punto, se va a traducir en esa ocasión "en una mejora rotunda para los usuarios", ya que se va a realizar una "reforma en profundidad" de los vestuarios con el fin de "actuar de una sola vez sobre diferentes elementos que necesitaban ser renovados".

"El objetivo es que los vecinos y vecinas que hacen uso del complejo deportivo se encuentren a la vuelta con un espacio más moderno, más cómodo y también más accesible", ha concluido Movellán.