Camargo adjudica por 809.000 euros la cubrición de la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde

Visita de las autoridades a las instalaciones del CEIP Pedro Velarde - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha adjudicado las obras para la cubrición de la pista polideportiva del CEIP Pedro Velarde, en Muriedas, a la empresa Europea de Ingeniería y Obra Civil SL, por un importe de 809.067 euros, IVA incluido, de los cuales 600.000 están subvencionados por el Gobierno de Cantabria.

La adjudicación fue acordada recientemente por la Junta de Gobierno Local. Está previsto que el contrato se formalice en los próximos quince días y que los trabajos, con una plazo de ejecución de seis meses, puedan comenzar aproximadamente dentro de un mes, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

El alcalde, Diego Movellán, ha visitado la zona en la que se desarrollará la actuación junto a la directora general de Deporte del Gobierno de Cantabria, Susana Ruiz, y las concejalas del equipo de Gobierno Marian Rovira y María Higuera.

Durante la visita, Movellán ha indicado que la adjudicación supone "un paso decisivo para hacer realidad una actuación muy esperada por la comunidad educativa y por los vecinos que utilizan habitualmente estas instalaciones fuera del horario escolar".

Ha agradecido la colaboración del Ejecutivo autonómico que, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, aporta una subvención de 600.000 euros para financiar el proyecto.

"Estamos ante una inversión importante que permitirá dotar al colegio y al conjunto del municipio de un espacio deportivo más seguro y cómodo, disponible durante todo el año, con independencia de las condiciones meteorológicas", ha manifestado el regidor.

EL PROYECTO

El proyecto contempla la instalación de una cubierta de 1.135 metros cuadrados sobre la pista polideportiva del centro.

La estructura, realizada en acero y madera laminada, sostendrá una cubierta ligera de policarbonato compacto transparente, diseñada para mantener la entrada de luz natural y no alterar las condiciones de iluminación, ventilación y visibilidad de las aulas colindantes.

La actuación incluye también la renovación del pavimento deportivo y el marcaje de las pistas, la mejora de la iluminación, la sustitución del muro perimetral, la instalación de un nuevo cerramiento deportivo y la habilitación de un nuevo acceso y dos salidas de emergencia.

Además, se colocarán protectores acolchados en los pilares metálicos para reforzar la seguridad durante la práctica deportiva.

Una vez concluidos los trabajos, la pista podrá utilizarse en mejores condiciones durante el horario lectivo y fuera de él, ya que estas instalaciones permanecen abiertas al uso de los vecinos al finalizar la jornada escolar, ha recalcado el Ayuntamiento.