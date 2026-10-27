Camargo ampliará el cierre del Complejo Deportivo de Cros para incorporar nuevas mejoras en sus instalaciones

Archivo - Foto de archivo de los vestuarios - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ampliará el periodo de cierre de la piscina del Complejo Deportivo Municipal de Cros para realizar "mejoras más ambiciosas" en sus instalaciones, donde continúan las obras de reforma de los vestuarios.

En una nota de prensa, el Consistorio ha explicado que aprovechará esta intervención para acometer "trabajos adicionales" y "completar la mejora de las instalaciones antes de su reapertura".

La piscina permanece cerrada desde septiembre para llevar a cabo la reforma de los vestuarios. En este tiempo, se han identificado otras necesidades que el Ayuntamiento ha decidido atender antes de reabrir.

A este respecto, se ampliará la intervención a las instalaciones de agua y electricidad, la reparación de filtraciones y desprendimientos y el circuito de retorno del agua a la piscina.

Según ha añadido la concejala de Deportes, María Higuera, son unas actuaciones adicionales que se llevarán a cabo con los operarios de la brigada municipal de obras, sin incrementar el importe de los trabajos contratados.

Higuera ha sostenido se quiere "sacar el máximo rendimiento a este período de cierre para que, a la vuelta, los usuarios disfruten de las instalaciones como no lo han hecho en años". Así, además de los trabajos previstos en un principio, se va a intervenir en la recepción, mejorar el cableado informático y realizar labores de desinfección.

"Somos conscientes de las molestias que la prolongación del cierre ocasiona a los vecinos y vecinas, y en concreto a las personas inscritas en los cursos de natación", ha manifestado.

La edil ha precisado que los afectados "tendrán reservada, de forma automática, una plaza gratuita durante el próximo trimestre, sin necesidad de realizar una nueva inscripción".

Y ha remarcado que estas actuaciones se suman a la reforma integral de los vestuarios, con la renovación de suelos y paredes y de la instalación eléctrica y los cierres de las taquillas. También se sustituirá la grifería de las duchas y se integrarán las tuberías en las paredes.

La intervención afecta también a las dos saunas, en las que se están renovando los revestimientos de madera, los asientos, las rejillas del suelo y la estructura del techo, que incorporará aislamiento. Además, se trabaja en la adaptación de uno de los aseos para personas ostomizadas.

La reforma se completará con nuevo mobiliario, incluidas camillas y sillas adaptadas para personas con grandes necesidades de apoyo.