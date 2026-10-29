Camargo aplaza los actos festivos de Halloween al sábado 7 de noviembre

Archivo - Ayuntamiento de Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha decidido aplazar al próximo sábado, 7 de noviembre, las actividades organizadas con motivo de Halloween, inicialmente programadas para el 31 de octubre, al coincidir la celebración prevista con los días de luto por el accidente ferroviario mortal ocurrido en la provincia de Toledo.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha indicado que el cambio de fecha responde a la voluntad de mostrar "respeto y solidaridad" con las víctimas del siniestro y sus familias, manteniendo el compromiso del Ayuntamiento con las actividades de ocio programadas para los niños y jóvenes del municipio.

Así, desde la Concejalía de Juventud se mantiene la programación anunciada, que incluye una fiesta infantil y el juego de supervivencia zombi 'Infección Z', dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años.

Además, se incorpora a la jornada un Pasaje del Terror, que tendrá lugar en el Centro Municipal de Formación entre las 20.00 y las 23.00 horas, ha informado el Consistorio en una nota.