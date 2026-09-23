Archivo - Camargo aprobará este jueves el convenio que eleva a 400.000 euros anuales la financiación autonómica para bomberos - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Camargo llevará este al Pleno el convenio con el Gobierno de Cantabria que eleva a 400.000 euros anuales la financiación autonómica del servicio de extinción de incendios. El acuerdo responde a la reclamación que el Ayuntamiento mantiene desde el inicio de la legislatura para que la aportación se ajuste a las intervenciones del parque en otros municipios.

Con la nueva aportación, la financiación autonómica alcanzará los 1.196.000 euros en el conjunto de esta legislatura, frente a los 600.000 recibidos en la anterior. El convenio contribuirá a sufragar tanto las intervenciones fuera de Camargo como los costes necesarios para prestar ese servicio, ha informado el Consistorio.

Entre 2019 y 2023, Camargo recibió del Gobierno PRC-PSOE 150.000 euros por anualidad. Durante el actual mandato del PP, la aportación se ha visto incrementada desde los 180.000 y 216.000 euros que percibió el Consistorio en 2024 y 2025, respectivamente, hasta alcanzar los 400.000 euros anuales recogidos en el nuevo convenio.

El alcalde, Diego Movellán (PP), ha recordado que el equipo de Gobierno advirtió tras la toma de posesión de que los 150.000 euros anuales "eran insuficientes para sostener la colaboración del parque de Camargo en la atención de emergencias de otros municipios".

El alcalde, que ha valorado el compromiso de la Consejería de Presidencia con un servicio que cuenta actualmente con 21 efectivos, ha sostenido que, de un parque "infradimensionado" tanto en lo que se refiere al personal como a su financiación, "pasamos a contar con un presupuesto acorde al nivel de actividad".

"De este modo hemos sido capaces de corregir una situación injusta y prolongada bajo los anteriores gobiernos regionalistas y socialistas", ha sostenido Movellán, para quien "al fin los camargueses vemos reconocido el coste real de mantener operativo un servicio que forma parte del sistema de emergencias de Cantabria".

En 2025, el Servicio de Extinción de Incendios de Camargo prestó 499 servicios, de los que 115 fueron fuera del municipio, casi uno de cada cuatro.

Según el convenio, el parque intervendrá en otras localidades a requerimiento del Centro de Atención de Emergencias 112 Cantabria, siempre que esas salidas sean compatibles con la atención prioritaria de las emergencias en Camargo.