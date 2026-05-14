Camargo celebra desde este viernes el I Festival Intercultural 'Un mundo de colores' en el Parque de Cros

Presentación del I Festival Intercultural 'Un mundo de colores' - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Camargo acogerá este fin de semana el I Festival Intercultural 'Un mundo de colores', una propuesta abierta al público que reunirá en el Parque de Cros, del 15 al 17 de mayo, música, danza, gastronomía, artesanía y tradiciones de distintos países a través de las asociaciones y colectivos culturales participantes.

"Este primer festival nace para reconocer una realidad que forma parte del Camargo de hoy: la de un municipio diverso, abierto y construido también gracias a personas que llegaron desde otros países y decidieron hacer aquí su vida", ha indicado el alcalde, Diego Movellán, quien ha invitado a los camargueses a sumarse a este "espacio de convivencia", en el que cada comunidad puede mostrar "sus tradiciones" al conjunto de los vecinos y vecinas.

Movellán ha apuntado que "más de 2.700 vecinos nacidos fuera de España forman hoy parte activa de la vida social, cultural y económica del Valle", por lo que este festival refleja "esa riqueza intercultural que hoy forma parte de nuestra identidad y que queremos seguir impulsando desde el respeto y el conocimiento mutuo".

El evento arrancará este viernes, 15 de mayo, a partir de las 18.00 horas, con animación musical a cargo de Emisora La Kalle, y continuará con actuaciones y exhibiciones culturales de Argentina, Perú, México y colectivos africanos, además de sesiones musicales y propuestas de baile y folclore latinoamericano.

Entre las propuestas previstas para la primera jornada destacan las actuaciones de Casa Argentina; el grupo Manos Morenas, con una muestra de contradanza con raíces afroperuanas; la propuesta de Conexión Latam México con mariachi, zapateado veracruzano y la tradicional Danza de los Viejitos, y la participación de Corazón Unido, con coreografías africanas. El cierre correrá a cargo de DJ Ndromeda, con una sesión basada en la fusión de sonidos ancestrales y modernos.

El sábado 16 de mayo tendrá lugar una de las citas destacadas de este evento, un pasacalles intercultural que recorrerá Muriedas y Maliaño desde el Parque Lorenzo Cagigas como símbolo de convivencia y celebración colectiva. A lo largo del día se sucederán exhibiciones de agrupaciones de Bolivia, Perú, República Dominicana, Ucrania, Colombia y Argentina, junto a propuestas musicales y sesiones de animación.

De este modo, durante esta segunda jornada actuarán grupos como Mi Bello Perú, Chabuca Granda, Máxima Mujeres en Acción, el Coro Nadiya de Ucrania o Casa Argentina, en una programación que combinará danzas tradicionales, conciertos, espectáculos folclóricos y música popular latinoamericana.

El domingo 17 de mayo la actividad continuará con un desfile de trajes típicos de las comunidades participantes y nuevas actuaciones de música y danza tradicional de Bolivia, Ucrania, Paraguay, Colombia y Perú, además de un encuentro de percusión africana y latinoamericana y el cierre musical del festival.

La última jornada contará, por tanto, con actuaciones de la Asociación Oberig de Ucrania, la Comunidad Colombiana y La Kalle, el colectivo paraguayo ACP, así como nuevas propuestas musicales de Chabuca Granda y Mi Bello Perú.

A lo largo del fin de semana, los asistentes también podrán disfrutar de espacios dedicados a la gastronomía y la artesanía internacional, con productos y elaboraciones representativas de los distintos países participantes.

En el festival colaboran asociaciones y colectivos culturales de diferentes nacionalidades asentados en Cantabria, en una iniciativa impulsada para fomentar el conocimiento mutuo a través de la cultura.