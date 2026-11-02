Camargo celebrará este sábado las actividades aplazadas de Halloween con el Pasaje del Terror y un survival zombie

Archivo - Pasaje del Terror - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo celebrará este sábado, 7 de noviembre, las actividades de Halloween aplazadas en señal de duelo por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la localidad toledana de Urda.

La programación incluirá una fiesta infantil, el juego de supervivencia zombi 'Infección Z' y, como novedad, un Pasaje del Terror en el Centro Municipal de Formación.

Este evento, con entrada libre de 19.00 a 23.00 horas, no está recomendado para menores de 12 años si no es bajo la responsabilidad y supervisión de un adulto, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

Mientras, la fiesta dirigida a los más pequeños tendrá lugar en el Parque de Cros de 17.00 a 20.00 horas e incluirá talleres, yincana y juegos de pistas. A partir de las 19.30 horas se celebrará un desfile de disfraces terroríficos y habrá una chocolatada.

Por otra parte, 'Infección Z' se ha programado de 20.00 a 22.00 horas, con salida desde el pabellón Pedro Velarde. Dirigido a jóvenes de entre 13 y 18 años y con un máximo de 50 participantes, el primer juego de supervivencia zombi de Camargo planteará una misión: encontrar una cura que permita a los jugadores recuperar su condición humana.

Durante el recorrido, los participantes deberán superar pruebas y evitar a las patrullas de contención del virus y a los payasos terroríficos que tratarán de dificultar su avance.

La aventura finalizará en la Casa Joven con un desafío de 'dodgeball' o balón prisionero.

Además, los establecimientos y dependencias municipales adheridos a la red 'Camina con seguridad en Camargo' se convertirán en puntos seguros dentro del juego y serán lugares clave para avanzar en la búsqueda de la cura.

De este modo, 'Infección Z' da a conocer esta iniciativa impulsada por el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, que ofrece a los menores espacios a los que acudir si necesitan ayuda ante cualquier imprevisto.

Por otra parte, la caracterización formará parte de esta experiencia. Por ello, antes del inicio del juego, el pabellón Pedro Velarde ofrecerá maquillaje zombi de 18.00 a 20.00 horas.

Los jóvenes podrán acudir con su propio disfraz para completar allí su transformación o llegar ya maquillados y preparados para participar.