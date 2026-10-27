Camargo celebrará el sábado el primer juego de supervivencia zombi con motivo de Halloween

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y la concejala de Juventud, María Higuera - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer juego de supervivencia zombi de Camargo se llevará a cabo este sábado, 31 de octubre, en el marco de una jornada de celebración de Halloween en la que también se ha previsto una fiesta infantil, con desfile de disfraces terroríficos y una chocolatada.

Encontrar una cura, esquivar a las patrullas de contención del virus y superar un último enfrentamiento para recuperar la condición humana es el reto que el Ayuntamiento de Camargo, a través de la Concejalía de Juventud, lanza con 'Infección Z'.

Está dirigido a jóvenes del municipio de entre 13 y 18 años y se desarrollará desde las 20.00 a las 22.00 horas, con salida desde el pabellón Pedro Velarde. Los chicos que quieran sumarse a esta propuesta pueden inscribirse durante toda la semana en la Casa Joven hasta completar las plazas disponibles.

El juego, con un máximo de 50 participantes, partirá de una situación en la que los participantes se habrán convertido en zombis y deberán encontrar el remedio que les permita volver a ser humanos.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha presentado la programación de Halloween junto con la edil responsable de Juventud, María Higuera. "Queremos plantear una alternativa de ocio participativo a través del juego, a la vez que damos a conocer uno de los proyectos impulsados por el Consejo Municipal de la Infancia y la Adolescencia, como es 'Camina con seguridad en Camargo'", ha explicado el regidor.

Así, los establecimientos adheridos a esta red de comercios y dependencias municipales a los que los menores pueden acudir si necesitan ayuda ante cualquier imprevisto se suman a 'Infección Z' como puntos seguros dentro del recorrido. Estos espacios serán, por lo tanto, lugares clave para avanzar en la búsqueda de la cura.

El desarrollo del juego estará marcado por la aparición de patrullas de contención del virus y payasos terroríficos, a los que los participantes deberán evitar para continuar su misión.

La prueba final será un desafío de dodgeball (balón prisionero), contra el personaje en la Casa Joven al término de la aventura.

La caracterización también formará parte de la experiencia. Antes del inicio del juego, el pabellón Pedro Velarde ofrecerá maquillaje zombi entre las 18.00 y las 20.00 horas. Los jóvenes podrán acudir con su propio disfraz para completar allí su transformación o llegar ya maquillados y preparados para participar.

La programación del sábado contará también con una fiesta infantil de 17.00 a 20.00 horas, con talleres, yincana y juegos de pistas. A partir de las 19.30 horas se celebrará un desfile y habrá chocolatada, completando una jornada con propuestas para distintas edades.