Archivo - Camargo contará con pista de hielo y noria gigante en unas Navidades inspiradas en los paisajes nórdicos - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

SANTANDER, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo comenzará su programación navideña el 4 de diciembre, a las 19.00 horas, con el encendido de luces, dentro de una campaña inspirada en los paisajes nórdicos y que contará con una pista de hielo y una noria de 28 metros, entre otros atractivos.

En concreto, levantará un poblado navideño europeo, la casa de Papá Noel y los Reyes Magos, una Taberna de Navidad atendida por elfos que servirán vino caliente, chocolate y castañas y un mercado con casetas decoradas y productos procedentes de comercio de Camargo y de otros artesanos y productores, según ha informado el Ayuntamiento.

Además, en el parque de Cros de Maliaño se instalarán atracciones -que tienen un coste de 3,50 euros- como un Xtream de 40 metros de alto, así como un tren navideño, chiquipark, saltamontes, jumping y una olla navideña.

El tren navideño recorrerá las calles del centro urbano hasta el parque de Cros, donde se sitúa la pista de hielo -una infraestructura de 14x30 metros-, que abrirá sus puertas el día 4 con una exhibición de la escuela de patinaje CDE Camargo Mateo Escagedo.

Asimismo, en el escenario anexo a la pista de hielo se sucederán actuaciones infantiles, conciertos, exhibiciones de danza, sesiones de DJ, etcétera.

Por otro lado, en un escenario ubicado en la zona exterior de La Vidriera, los días 5 y 6 de diciembre y 3 y 4 de enero, se celebrará el Festival Camargo Infinita, un evento de música urbana con un cartel que incluye a Juan Magán y El Jincho, entre otros.

Más allá, en la plaza de la Constitución el 20 de diciembre se instalará la Carpa de la Navidad coincidiendo con el inicio de las vacaciones escolares. En este espacio se celebrarán multitud de propuestas para el público familiar como el espectáculo de Malasia Junior, conciertos de villancicos o números de magia.

Como complemento de la programación, el Ayuntamiento habilitará un aparcamiento temporal con un centenar de plazas, desde el 6 de diciembre hasta el 7 de enero, junto al Centro Cultural La Vidriera.

Así lo ha anunciado este viernes el alcalde de Camargo, Diego Movellán, que ha calificado esta oferta como "diferente y atractiva para todos los públicos" y ha defendido que "tiramos la casa por la ventana" para ofrecer "la mejor Navidad a los camargueses", sin traducirse en un incremento presupuestario, ya que "muchas de las actividades" cuentan con la financiación de fondos europeos.

En este sentido, la iniciativa tiene el apoyo y la financiación de la Consejería de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, y a través de ella los visitantes descubrirán cómo se vive la Navidad en otros países del continente europeo.

Por todo ello, el regidor ha augurado que Camargo va a ser "el municipio de moda esta Navidad" y ha añadido que estas fiestas serán "las de siempre, pero más grandes que nunca" gracias al "compromiso con la ilusión de pequeños y mayores y con nuestro comercio y hostelería locales".

En la presentación han participado la concejala de Dinamización Cultural y Festejos, Laura Ara, y el coordinador del área, Juan Ramírez.