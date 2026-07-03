Camargo culmina el refuerzo de su Policía Local con la toma de posesión de 16 nuevos agentes - ALBERTO G. IBANEZ

CAMARGO 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El salón de plenos del Ayuntamiento de Camargo ha acogido el acto de toma de posesión de los 16 nuevos agentes de la Policía Local que, tras jurar o prometer su cargo como funcionarios de carrera, pasan a formar parte de la plantilla municipal. Así culmina su incorporación al cuerpo, que ahora cuenta con 35 policías, después de haber superado el correspondiente proceso selectivo y completar el curso básico de formación impartido por el Gobierno de Cantabria, con un total de 400 horas de formación práctica.

El acto ha estado presidido por el alcalde de Camargo, Diego Movellán, acompañado por el concejal de Seguridad Ciudadana, Amancio Bárcena, quienes han dado la bienvenida a los nuevos policías. Durante su intervención, Movellán ha asegurado a los agentes que eran "muy esperados" por el municipio y que su llegada "ya se ha notado en las calles", al tiempo que les ha agradecido haber elegido Camargo para desarrollar su carrera profesional.

"Hoy os convertís en funcionarios de carrera. Os doy la bienvenida y os deseo el mayor de los éxitos, porque de vuestra labor depende también el futuro del Ayuntamiento y el servicio que prestamos a nuestros vecinos y vecinas", ha manifestado el regidor, que ha expresado su deseo de que esta nueva etapa en el municipio "se prolongue durante muchos años".

Asimismo, ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el equipo de Gobierno desde el inicio de la legislatura para fortalecer la Policía Local con el objetivo de dotar al municipio de un servicio acorde a las necesidades de Camargo y de sus ocho pueblos. "Camargo es un municipio con una gran población, pero también con unas características que hacen especialmente exigente el trabajo policial", ha sostenido Movellán, que se ha referido a las particularidades de un territorio del que forma parte el aeródromo cántabro, importantes conexiones terrestres, grandes áreas comerciales y buena parte del tejido industrial del arco de la bahía.

"Todo ello exige una Policía Local dimensionada y preparada para responder a esas necesidades", ha aseverado el regidor, que ha trasladado su confianza en los nuevos agentes y en el conjunto de la plantilla para seguir construyendo "un proyecto común" que permita consolidar a la Policía Local de Camargo como un referente por su profesionalidad, y vocación de servicio público.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la Policía Local de Camargo queda integrada actualmente por 35 efectivos, dentro del proceso de ampliación del cuerpo impulsado por el equipo de Gobierno hace tres años para mejorar la seguridad y la atención que se presta a los vecinos en todo el término municipal.