Camargo destina 6.000 euros a la atención integral de pacientes oncológicos y sus familiares

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, y el gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Cantabria (AECC), Nacho Quijano, han firmado un convenio de colaboración mediante el que el Ayuntamiento destina 6.000 euros a la atención integral de pacientes oncológicos y sus familiares del municipio.

Así, se respalda el programa 'Atención integral a pacientes oncológicos y sus familiares del municipio de Camargo', dirigido a apoyar a los vecinos que afrontan la enfermedad y a su entorno.

Con esta colaboración, el Consistorio contribuye a reforzar las redes de apoyo a las personas afectadas por el cáncer y respalda la labor que desarrolla la asociación como complemento a las políticas sociales municipales.

El programa ofrece atención psicológica gratuita a pacientes y familiares en cualquier fase de la enfermedad e incluye el acompañamiento durante el duelo.

Su finalidad es facilitar la adaptación al diagnóstico, mejorar el estado de ánimo y la calidad de vida y ayudar a manejar las emociones relacionadas con los tratamientos, las pruebas médicas o los cambios en la imagen corporal.

Asimismo, busca favorecer la comunicación con los seres queridos y las relaciones familiares durante todo el proceso.

En nota de prensa, el Ayuntamiento ha explicado que la atención se adapta a las necesidades de cada persona a partir de una evaluación inicial que permite identificar sus principales preocupaciones y dificultades.

Las intervenciones incluyen orientación para afrontar la enfermedad, información sobre los recursos de ayuda disponibles y el aprendizaje de técnicas de regulación emocional y hábitos de autocuidado.

El servicio cuenta con el equipo de psicooncología de la asociación en Cantabria, integrado por cuatro profesionales, y forma parte de su cartera de servicios básicos desde hace más de 20 años.

La memoria del programa contempla destinar los 6.000 euros de la aportación municipal a gastos de personal para su desarrollo.

El acuerdo, a través del que la AECC en Cantabria recibe una ayuda municipal que fue aprobada en el Pleno de junio, reconoce las dificultades que afrontan los pacientes y sus familias, así como la importancia de la colaboración entre las administraciones públicas y las entidades sociales para atender sus necesidades durante la enfermedad.

En el encuentro también han participado la concejala de Inclusión Social, Silvia del Castillo, y miembros de la asociación.