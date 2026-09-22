Camargo destina cerca de 8.000 euros a nueve proyectos para promover la autonomía personal

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CAMARGO 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo destinará 7.978 euros a financiar nueve proyectos dirigidos a promover la autonomía personal, la inclusión social, la participación comunitaria y la sensibilización de la población.

La propuesta de concesión de estas subvenciones ha recibido el visto bueno de la Comisión Informativa de Acción Social y será elevada para su aprobación al Pleno municipal que se celebrará este jueves 24.

La concejala de Autonomía Personal, Silvia del Castillo, ha destacado "la variedad y la calidad de los proyectos presentados", que permitirán ofrecer apoyos concretos a personas con discapacidad, mayores y familias del municipio, además de desarrollar acciones educativas y de sensibilización.

Del Castillo se ha referido también a la "importante labor" que realizan las entidades sociales, tanto en la atención directa como en la creación de oportunidades para que todas las personas puedan participar en la vida del municipio en condiciones de igualdad.

"Estos proyectos abordan la autonomía personal desde ámbitos diferentes y complementarios", ha aseverado la concejala, para quien esta convocatoria "se basa en prestar apoyos concretos gracias a la experiencia de las entidades sociales".

Las entidades beneficiarias son la Fundación de Apoyos Cantabria, Plena Inclusión, Asociación de Atención a las Personas con Parálisis Cerebral (ASPACE), Asociación Caminando de Daño Cerebral Adquirido, Asociación de Implantados Cocleares, Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón (ALCER), Asociación de Padres de Personas con Autismo de Cantabria (APTACAN), Fundación Obra San Martín y el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Cantabria (CERMI).

Los nueve proyectos subvencionados incluyen actuaciones de información y asesoramiento a personas con discapacidad y sus familias; programas para mejorar la comunicación, la autonomía y la participación social; iniciativas de promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades; talleres dirigidos a personas mayores con discapacidad auditiva; y actividades educativas y de sensibilización destinadas al alumnado del municipio.

Asimismo, en el marco de esta convocatoria se desarrollarán propuestas para favorecer la convivencia inclusiva, fortalecer las habilidades personales y sociales y crear espacios compartidos entre personas mayores y personas con discapacidad intelectual.