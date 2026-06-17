Camargo facilitará conexiones de bus con Santander y Astillero hasta la madrugada durante las fiestas de San Juan

Archivo - Fiestas de San Juan de Maliaño - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las fiestas de San Juan de Maliaño contarán este año con conexiones de transporte público hasta la madrugada durante las jornadas de mayor afluencia de público, facilitando así los desplazamientos entre Santander, Astillero y Camargo para asistir a los principales conciertos y actividades programadas.

El Ayuntamiento de Camargo ha habilitado este dispositivo con el fin de que vecinos y visitantes puedan utilizar el transporte público -la habitual línea S1 de Alsa que une Santander con Astillero- tanto para acudir a los festejos, como para regresar a sus hogares una vez finalizados los espectáculos nocturnos, contribuyendo además a mejorar la seguridad vial y a reducir el uso del vehículo privado.

En un comunicado, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha animado a todos aquellos que necesiten desplazarse para disfrutar de la programación de San Juan a aprovechar estas conexiones de transporte público para "sacarle el máximo partido" a las fiestas patronales de Maliaño.

"Queremos que las personas que vengan a San Juan lo hagan con la tranquilidad de disponer de una alternativa al coche cómoda y segura, especialmente en las jornadas que concentran una mayor afluencia de público", ha indicado el regidor.

De este modo, el viernes 19 de junio, jornada inaugural de las fiestas, las conexiones entre Santander y Astillero funcionarán desde las 6.20 hasta las 22.30 horas, complementándose más tarde con el servicio nocturno Búho, que mantendrá salidas durante toda la madrugada hasta las 6.00 horas. Esa misma noche tendrán lugar el pregón de las fiestas a cargo de la Peña Racinguista Ojáncanos, el concierto de Bombay y la Fiesta Disco Titanium con los DJ Javi Guzmán y Dariwey.

El sábado 20 de junio el servicio regular operará entre las 6.30 y las 22.30 horas, mientras que el servicio Búho volverá a garantizar conexiones nocturnas hasta las 6.00 horas. Entre los actos más destacados de la jornada figuran el XV Concurso de Ollas Ferroviarias y el concierto de El Arrebato, seguido de una sesión musical a cargo del DJ Diego Ceballos.

Por su parte, el domingo 21 de junio las conexiones habituales funcionarán entre las 6.30 y las 22.30 horas. Además, se habilitará un servicio especial nocturno con salidas entre las 23.00 y las 4.00 horas para facilitar el regreso de los asistentes que deseen quedarse, tras la retransmisión del encuentro entre España y Arabia Saudí del Mundial de Fútbol en la Plaza de la Constitución, al concierto de la orquesta La Misión.

Asimismo, el martes 23 de junio, víspera de San Juan, las conexiones regulares prestarán servicio entre las 6.20 y las 22.30 horas y se completarán con un servicio especial nocturno entre las 23.00 y las 4.00 horas. Durante esa noche se celebrarán algunos de los actos más multitudinarios de las fiestas, como el encendido de la tradicional hoguera, el espectáculo de fuegos artificiales y la actuación de la Orquesta Panorama.