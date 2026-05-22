Camargo homenajea por Santa Rita a sus trabajadores jubilados y a los que han cumplido 25 años de servicio

Homenaje a los empleados municipales jubilados y a los que han cumplido 25 años de servicio - ALBERTO G. IBANEZ

CARMARGO 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha acogido este viernes la celebración de Santa Rita, patrona de la Administración Local, en un acto institucional en el que se ha rendido homenaje a los trabajadores municipales jubilados en los últimos años y a los profesionales que han cumplido 25 años de servicio público en el Consistorio.

Así, la ceremonia, que tenido lugar en los jardines de la Casa Consistorial, ha servido para reconocer la trayectoria y dedicación de decenas de empleados municipales que, desde distintas áreas y responsabilidades, han formado parte del funcionamiento diario de la administración local y de la atención a los vecinos.

El alcalde, Diego Movellán, ha subrayado el papel "esencial" de los trabajadores públicos en el funcionamiento de las instituciones y en la respuesta diaria a las necesidades de la ciudadanía.

"Gobernar significa ejecutar, resolver, llegar a tiempo y cumplir con los vecinos", ha manifestado, a la par que ha defendido una administración "más cercana, más comprensible y ágil".

Además, el regidor ha indicado que la modernización no puede consistir únicamente "en digitalizar procedimientos", sino "en hacer la vida más fácil a la gente". En este sentido, ha señalado que "detrás de cada trámite hay una persona esperando una solución".

También ha incidido en la necesidad de avanzar hacia una administración pública "capaz de derribar barreras", ya sean "tecnológicas, burocráticas y, muchas veces, también humanas".

Por otro lado, Movellán ha puesto en valor el compromiso y la experiencia de los empleados municipales homenajeados. "Un Ayuntamiento funciona si todos lo hacemos funcionar", ha enfatizado.

Durante el acto, también ha defendido que una administración municipal no debe funcionar "en piloto automático" ni crear dinámicas que "terminen sustituyendo al mandato que nos compromete a todos", que no es otro, según ha dicho, que "ejecutar la voluntad de los ciudadanos y dar respuesta a sus demandas".