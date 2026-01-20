Camargo incorpora 30 desempleados de Corporaciones Locales a Obras, Servicios, Cultura, Deporte y Atención Social

Operario. - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

El Ayuntamiento de Camargo ha puesto en marcha una nueva fase de refuerzo de los servicios municipales con la incorporación de 30 personas desempleadas a áreas como Obras, Servicios, Cultura, Deporte y Atención Social durante un período de seis meses.

Estas contrataciones, que se enmarcan en el programa de Corporaciones Locales, han sido aprobadas tras la selección de los diferentes perfiles por parte de los técnicos del Servicio Cántabro de Empleo.

El objetivo es facilitar la inserción laboral de desempleados, al tiempo que se mejora la atención a las necesidades del municipio, ha indicado el Consistorio en nota de prensa.

La mayor parte de las incorporaciones, 22 de las 30, se han sumado al área de revalorización, recuperación y acondicionamiento de espacios públicos.

En concreto, el equipo está formado por cuatro peones de obras, cuatro oficiales de servicios generales, seis peones de servicios generales, dos oficiales forestales y seis peones forestales.

Sus funciones incluyen trabajos de mantenimiento de mobiliario urbano, edificios y parques, refuerzo de la limpieza y acondicionamiento de zonas públicas, labores de desbroce y revisión de elementos deteriorados.

Otras siete personas se han incorporado al área de promoción de la cultura y el deporte: cinco ordenanzas, un animador sociocultural y un socorrista.

Este personal prestará apoyo en la organización y desarrollo de actividades culturales y deportivas, la atención y supervisión de instalaciones municipales, la dinamización de programas comunitarios y las tareas de salvamento y primeros auxilios en las piscinas municipales.

Por último, en el área de apoyo a la conciliación de la vida laboral y familiar se ha incorporado un auxiliar administrativo, que prestará servicio en el área de Servicios Sociales.

Entre sus funciones se encuentran la tramitación de expedientes, la atención directa a la ciudadanía, la digitalización de documentación y la gestión de ayudas dirigidas a familias y personas en situación de vulnerabilidad.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha puesto en valor que estas contrataciones aportan a los participantes del programa "experiencia laboral, estabilidad temporal y una oportunidad real de adquirir nuevas competencias", al tiempo que el Ayuntamiento "gana capacidad operativa en áreas clave".

En este punto, el regidor ha hecho hincapié en la colaboración del Gobierno de Cantabria, a través del Servicio Cántabro de Empleo, que hace posible que las administraciones locales puedan desarrollar este tipo de programas, "con impacto directo tanto en el empleo como en la calidad de los servicios públicos".