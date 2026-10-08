Camargo licita por más de 503.000 euros el proyecto y los servicios técnicos para rehabilitar La Vidriera

Archivo - La Vidriera, en Camargo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha sacado a licitación la redacción del proyecto y los servicios técnicos necesarios para la rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores del Centro Cultural La Vidriera, con un presupuesto base de 503.753 euros, IVA incluido.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 4 de noviembre, a las 14.00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público, ha informado este jueves el Consistorio.

La iniciativa forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360' y permitirá concretar técnicamente la intervención en el edificio y disponer de los profesionales encargados de dirigir y supervisar el desarrollo de las obras.

La licitación comprende los servicios de arquitectura y asistencia técnica vinculados a la rehabilitación.

El presupuesto corresponde a la elaboración del proyecto, la dirección de las obras, la coordinación de seguridad y salud y la dirección de ejecución, servicios necesarios para preparar y desarrollar la futura intervención en el centro cultural.

El contrato se divide en tres lotes. El primero, con un presupuesto de 361.669 euros, IVA incluido, comprende la redacción del proyecto básico y de ejecución, así como la dirección de las obras de rehabilitación y adaptación de la estructura y los espacios interiores de La Vidriera. El segundo se destina a la coordinación de seguridad y salud durante las obras y cuenta con un presupuesto de 38.750,25 euros, IVA incluido. El tercero, dotado con 103.334 euros, IVA incluido, corresponde a la dirección de ejecución de las obras.

El procedimiento de adjudicación es abierto y permite que las empresas presenten ofertas a uno o varios de los tres lotes. Además de la propuesta económica, los criterios de adjudicación valorarán la experiencia de los profesionales en trabajos similares y, según el lote, el refuerzo del equipo técnico o la formación del personal adscrito al servicio.

La licitación fue publicada el 6 de octubre. Los interesados podrán solicitar información adicional sobre los pliegos y la documentación complementaria hasta el 23 de octubre, a las 14.00 horas.

UNA ACTUACIÓN INCLUIDA EN 'LA VIDRIERA 360'

La rehabilitación del centro cultural forma parte del Plan de Actuación Integrado (PAI) 'La Vidriera 360', diseñado por el Ayuntamiento de Camargo con una inversión global prevista de 8,2 millones de euros para modernizar el Centro Cultural La Vidriera y regenerar su entorno.

El plan reúne actuaciones dirigidas a mejorar los espacios públicos, la movilidad peatonal y ciclista, la eficiencia energética y la sostenibilidad, así como a incorporar nuevas soluciones tecnológicas a la gestión de los servicios municipales. Su alcance combina la transformación del edificio con intervenciones en su entorno y la modernización de los servicios públicos.

El Ayuntamiento presentó este proyecto en febrero de 2025 y, en octubre de ese mismo año, anunció la obtención de tres millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para contribuir a su ejecución. Camargo fue, junto con Santander, uno de los dos municipios de Cantabria seleccionados en esta convocatoria de financiación europea.

Este proyecto podrá ser cofinanciado por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa Plurirregional de España 2021-2027, dentro de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (Plan EDIL).