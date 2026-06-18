Archivo - Camargo licita por más de 930.000 euros las obras para cubrir la pista deportiva del CEIP Pedro Velarde - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO - Archivo

CAMARGO, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Camargo ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación de las obras para la cubrición de la pista polideportiva del CEIP Pedro Velarde, en Muriedas, con un presupuesto base de 932.290 euros y un plazo de ejecución de seis meses.

El alcalde, Diego Movellán, ha avanzado que esta actuación permitirá dotar de un "recurso necesario" tanto al centro educativo como a los vecinos del municipio, que utilizan habitualmente estas instalaciones también fuera del horario escolar. De este modo, este uso podrá ampliarse a lo largo de todo el año, al quedar protegido de las inclemencias meteorológicas una vez concluya la actuación.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 13 de julio, a las 14.00 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. La licitación se tramita mediante procedimiento abierto y con el precio como único criterio de adjudicación.

El proyecto contempla la instalación de una cubierta de más de 1.100 metros cuadrados sobre la pista polideportiva del centro, equipada con pista multideportiva y cancha de baloncesto.

Incluye además la renovación del pavimento deportivo, el marcaje y señalización de las pistas, la mejora del cerramiento perimetral, la habilitación de nuevas salidas de emergencia y la renovación de la iluminación, con el objetivo de crear un espacio más seguro y funcional para la práctica deportiva y el desarrollo de actividades educativas durante todo el año.

La cubierta, realizada en policarbonato compacto transparente, permitirá mantener la entrada de luz natural y preservar las condiciones de ventilación e iluminación de las aulas colindantes. Asimismo, se contempla la renovación del muro perimetral y la instalación de protectores acolchados en los pilares metálicos para reforzar la seguridad durante la práctica deportiva.